Ierland houdt Denemarken op 0-0 in eerste play-offwedstrijd voor WK

Bij de Denen stond Nicolai Jörgensen gewoon aan de aftrap. De spits van Feyenoord brak vorige week zondag in de uitwedstrijd tegen ADO Den Haag (2-2) zijn pols, maar bleek fit genoeg voor een basisplek.

Ajax-middenvelder Lasse Schöne zat het hele duel op de bank, terwijl oud-Ajacied Christian Eriksen wel negentig minuten meedeed bij de thuisploeg.

Ierland, dat in groep D van de WK-kwalificatie als tweede achter Servië eindigde, deed in 2002 voor het laatst mee aan een WK. Denemarken was in 2010 nog van de partij in Zuid-Afrika.

De return in Dublin staat dinsdag op het programma, waar om 20.45 uur wordt afgetrapt.

Randolph

Denemarken kreeg voor rust de beste kansen om zich een goede uitgangspositie te verschaffen voor de return, maar doelman Darren Randolph hield de bezoekers meerdere keren op de been.

Na iets meer dan tien minuten spelen redde de Ierse sluitpost op twee inzetten van Andreas Cornelius en twintig minuten later stuitte ook Eriksen op Randolph.

In de tweede helft toonde Denemarken zich minder dreigend voor het doel van Ierland, dat vooral moest tegenhouden. Yussuf Poulsen was vlak voor tijd nog wel dicht bij de winnende, maar zijn kopbal werd uit het doel getikt door Randolph.