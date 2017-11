Ziyech en El Ahmadi met Marokko voor eerst in twintig jaar naar WK

Ivoorkust was op de laatste drie edities van het WK telkens van de partij, maar moet het afleggen tegen Marokko, dat aan drie zeges en drie remises voldoende had voor de winst in groep C. De Marokkanen waren er in 1998 voor het laatst bij.

Renard had Hakim Ziyech van Ajax en Feyenoorder Karim El Ahmadi voor vijandig publiek een basisplaats gegeven. Ook de in Nederland geboren Mbark Boussouffa (nu Al-Jaziri) en Nordin Amrabat (nu Leganes) stonden aan de aftrap. Feyenoorder Sofyan Amrabat viel in, terwijl Mimoun Mahi van FC Groningen niet in actie kwam.

Marokko kwam na 25 minuten op voorsprong, omdat de Ivoriaanse doelman Sylvian Gbohouo een voorzet van Nabil Dirar verkeerd inschatte. De bal belandde vervolgens in het doel.

Vijf minuten later zorgde Mehdi Benatia voor 0-2. De verdediger van Juventus tikte de bal uit een hoekschop van dichtbij binnen. Ivoorkust moest daarna drie keer scoren om zich alsnog te plaatsen voor het toernooi in Rusland, maar slaagde daar niet in.

Tunesië

Tunesië mag eveneens naar Rusland. Het land is dankzij een 0-0 gelijkspel tegen buurland Libië winnaar van groep A. Concurrent Democratsche Republiek Congo won, maar dat was niet voldoende. Tegen Guinee werd het 3-1.

Voor Tunesië was het laatste optreden op een mondiaal eindtoernooi recenter. Het land was in 2006 present, maar sneuvelde in de groepsfase.

Marokko en Tunesië zijn de laatste twee Afrikaanse landen die zich voor het WK van volgend jaar hebben geplaatst. Nigeria, Egypte en Senegal waren al zeker van deelname.