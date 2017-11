Italiaanse bondscoach Ventura hekelt arbiter na verlies in Zweden

In de ogen van de 69-jarige Ventura trad Çakir veel te weinig op tegen de soms stevig spelende Zweden, die het eerste play-offduel in de strijd om een WK-ticket verrassend wonnen.

"Ik hoop dat wij volgende week in Milaan hetzelfde mogen als Zweden vanavond mocht", doelde Ventura na het duel in de Friends Arena op de return. "In deze wedstrijd werd er niet rechtvaardig opgetreden."

De Italiaan vond dat zijn ploeg het gezien de verhoudingen op het veld verdiende om te winnen. "Dit verlies is onverdiend. Zweden schoot amper op doel, terwijl wij wel kansen hebben gehad en zelfs de paal raakten."

Jakob Johansson maakte na 61 minuten de enige goal voor de ploeg van de Zweedse bondscoach Jan Andersson.

72 uur

Ondanks de nederlaag gelooft Ventura er nog volop in dat hij zich met viervoudig wereldkampioen Italië, dat alleen in 1958 op het WK ontbrak, alsnog plaatst voor het eindtoernooi van volgend jaar in Rusland.

"We hebben fysiek een aardige tik opgelopen, zelfs al hadden we niet alles gegeven. We moeten deze nederlaag nu een plekje geven", aldus de bondscoach.

"Daar hebben we 72 uur voor. Met hulp van het publiek in San Siro en wat meer eerlijkheid kunnen we ons kwalificeren."

Buffon

Doelman Gianluigi Buffon, die in Zweden zijn 171e interland voor Italië speelde, zette eveneens zijn vraagtekens bij het optreden van scheidsrechter Çakir. De routinier (39) vond echter dat de Italianen ook naar zichzelf moeten kijken.

"We wisten dat we een lastige ploeg zouden treffen en dat bleek ook. We hebben deel één verloren, maar er komt nog een deel", aldus de doelman.

"Ik wil het niet te veel over de scheidsrechter hebben, al herinner ik me wel dat Giampaolo Pazzini een paar jaar geleden rood kreeg tegen Ierland voor eenzelfde overtreding als Toivonen maakte. We hadden wellicht wat meer krediet verdiend, maar we moeten er niet te veel over klagen."

De return tussen Italië en Zweden wordt maandag gespeeld in San Siro in Milaan en begint om 20.45 uur.

