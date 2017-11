Lukaku: 'Ik wilde voor 2018 Belgisch topscorer zijn en dat is gelukt'

De 24-jarige spits van Manchester United had 64 interlands nodig voor zijn dertig doelpunten, waarmee hij nu op gelijke hoogte staat met Bernard Voorhoof en Paul Van Himst.

"Ik wilde het voor 2018 halen en dat is gelukt", aldus Lukaku in Belgische media. "Nu wil ik meer. Records zijn er om te breken. Jan Vertonghen doet het met wedstrijden, ik met doelpunten."

"Om onder meer Paul Van Himst te evenaren maakt me dan ook trots. Hij heeft me heel veel geholpen toen ik nog bij Anderlecht zat, ik ken hem al sinds mijn veertiende. Van Himst blijft voor mij de beste Belgische speler aller tijden."

Lukaku zorgde tegen Mexico voor 2-1 en 3-3. Namens de Zuid-Amerikanen maakte PSV'er Hirving Lozano twee treffers. Het andere doelpunt kwam op naam van Andres Guardado, voormalig speler van de Eindhovenaren.

Prijs

Ondanks zijn recordtreffer vindt Lukaku dat België, dat zeker is van een WK-ticket, had moeten winnen van de Mexicanen.

"Als de laatste pass wat beter was geweest, konden we de rust ingegaan zijn met drie doelpunten. Maar dit was een goede test. We hebben fouten gemaakt, maar we moeten leren uit onze fouten", aldus de spits, die vindt dat er iets mag worden verwacht van de Belgen.

"Eigenlijk hoop ik gewoon dat deze generatie iets wint. Ik wil een prijs pakken voor dit land. Dat is onze belangrijkste motivatie."

België, dat onder leiding staat van bondscoach Roberto Martinez, speelt dit kalenderjaar nog één interland. Komende dinsdag is Japan, dat ook naar het WK in Rusland gaat, de tegenstander.