Australië mede door arbitrale dwaling niet langs Honduras in play-offs

In het Estadio Olimpico Metropolitano in Honduras speelden de Australiërs vol op de aanval, maar zonder gewenst effect en dat had mede te maken met een fout van de arbitrage.

De Argentijnse scheidsrechter Nestor Pitana gaf de 'Socceroos' namelijk een strafschop, maar de grensrechter vlagde voor buitenspel. De arbiter nam deze beslissing over, terwijl er duidelijk geen sprake was van buitenspel.

De grootste kans namens Australië in de eerste helft was voor Tomi Juric. De voormalig aanvaller van Roda JC schoot naast.

Juric kreeg ook in het vervolg van de wedstrijd kansen op een treffer en ook Aaron Mooy was een paar keer dichtbij, maar zonder succes. Sparta-aanvaller Craig Goodwin zat de hele wedstrijd op de bank.

De return in Australië wordt woensdag gespeeld. Australië kan zich na 1974, 2006, 2010 en 2014 voor de vijfde keer voor het WK plaatsen. Honduras was in 1982, 2010 en 2014 present op het mondiale eindtoernooi.

Nieuw-Zeeland-Peru

Ook bij Nieuw-Zeeland-Peru bleef het 0-0. Peru had het betere van het spel in Wellington, maar PEC Zwolle-speler Ryan Thomas was nog het dichtst bij een doelpunt. Zijn afstandsschot vlak voor tijd ging echter net naast.

Nieuw-Zeeland mocht de uitstekend keepende Stefan Marinovic danken dat Peru niet op voorsprong kwam. Marinovic reageerde enkele keren met katachtige reflexen op Peruviaanse kopballen.

Naast Thomas kwam Marco Rojas van sc Heerenveen ook in actie voor de 'Kiwi's'. Hij werd in de 78e minuut gewisseld. Aan de kant van Peru speelde Feyenoorder Renato Tapia de hele wedstrijd.

Komende donderdag spelen beide landen tegen elkaar in Lima. Nieuw-Zeeland was alleen in 1982 en 2010 aanwezig op het WK en overleefde beide keren de groepsfase niet. Peru deed mee aan de WK's van 1930, 1970, 1978 en 1982.

