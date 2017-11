Italië moet aan de bak voor WK-ticket na kleine nederlaag bij Zweden

Jakob Johansson maakte na 61 minuten de enige goal voor de ploeg van bondscoach Jan Andersson, die vorige maand in Amsterdam nog met 2-0 van Oranje verloor.

Desondanks bleven de Zweden Nederland voor in groep A waardoor de Scandinaviërs zicht hielden op een ticket voor het toernooi volgend jaar in Rusland. De laatste keer dat de Zweden erbij waren op een WK was in 2006 in Duitsland.

De return tussen Italië en Zweden wordt maandag gespeeld in San Siro in Milaan en begint om 20.45 uur.

Schorsing

Vrijdagavond in de Friends Arena werd het al verhitte wedstrijd, al trok de Turkse arbiter Cüneyt Çakir alleen geel voor de Marco Verratti van Italië en voormalig PSV- en FC Groningen-spits Marcus Berg van Zweden. Met Ola Toivonen stond er nog een oud-PSV'er in het veld en evenals Berg liet hij zich gelden.

De twee aanvallers gingen er af en toe hard in, maar provoceerden ook. De 31-jarige Toivonen, die tegenwoordig speelt voor het Franse Toulouse, zwaaide al vroeg in de wedstrijd met zijn arm en raakte Leonardo Bonucci. Niet veel later zorgde Toivonen ook voor het eerste gevaar voor het Italiaanse doel. Hij schoot voorlangs.

Italië stelde daar voor rust weinig tegenover en extra tegenvaller was de gele kaart voor Verratti. De middenvelder van Paris Saint-Germain is daardoor geschorst voor de return.

Duw

Na rust werd het nog grimmiger toen Berg Giorgio Chiellini in de rug duwde waardoor de verdediger zijn eigen doelman Gianluigi Buffon raakte. De ervaren keeper was kwaad, maar Çakir vond het niet nodig nogmaals geel te trekken voor Berg.

Niet veel later was het 1-0 voor Zweden. Toivonen kopte een ingooi door en invaller Johansson schoot via Daniele De Rossi raak. In het restant van de wedstrijd ging Italië op zoek naar de kostbare gelijkmaker, maar die viel niet. Een inzet van Matteo Darmian eindigde op de paal, waardoor Italië moet vrezen dat het voor de tweede keer in de historie ontbreekt op een WK.