Jong Oranje boekt tegen Jong Andorra grootste zege ooit

Halverwege was het 3-0 voor Nederland. AZ-aanvaller Guus Til en PSV-spits Sam Lammers maakten hun eerste treffer voor Jong Oranje en Oussama Idrissi was verantwoordelijk voor de derde.

Na rust was de aanvaller van FC Groningen weer trefzeker en tikte invaller Richairo Zivkovic de 5-0 binnen. Zowel Bart Ramselaar als Frenkie de Jong benutte een strafschop, waarna Justin Kluivert de 8-0 eindstand op het scorebord zette.

Met de zege doet Nederland goede zaken in groep 4. Jong Oranje stijgt naar de tweede plaats met acht punten uit vijf wedstrijden. Koploper Engeland, dat met 0-2 won bij Oekraïne, heeft vijf punten meer uit net zoveel duels.

Jong Schotland, dat thuis met 1-1 gelijkspeelde speelde tegen Jong Letland, heeft een punt minder dan Oranje, maar ook een wedstrijd minder gespeeld. Dinsdagavond nemen de Schotten het thuis op tegen Oekraïne en dat is de laatste wedstrijd van 2017 in de groep.

De nummers één van de negen poules gaan direct naar het EK 2019 in Italië, waar een ticket is te verdienen voor de Olympische Spelen in Tokio in 2020. De vier beste nummer twee spelen play-offs.

Dumfries

Zonder de geblesseerde aanvoerder Jeremiah St. Juste leek het aanvankelijk geen monsterscore te worden voor Jong Oranje. In de eerste twintig minuten was alleen Rick van Drongelen gevaarlijk bij een corner. De poging van de verdediger van Hamburger SV ging er net naast.

Na twintig minuten was het wel ineens raak. Idrissi, die vorige maand nog uit de selectie werd gezet bij FC Groningen, zette laag voor en Til tikte bij de tweede paal binnen. Een voorzet bleek ook de beste manier om de muur van Andorra te slechten, want ook de 2-0 en 3-0 kwamen van de zijkant.

Lammers kopte op aangeven van Denzel Dumfries de tweede Nederlandse goal binnen en na een halfuur rondde Idrissi af na een voorzet van Til.

Pires

3-0 was ook de ruststand en dat was verdiend. Jong Oranje oogde gretig en na vrijwel elke goal pakte Frenkie de Jong de bal uit het net om zo min mogelijk tijd te verspelen.

Na 58 minuten maakte Idrissi op aangeven van Kluivert zijn tweede (4-0) en een paar minuten later leek de 21-jarige vleugelspeler zelfs zijn derde te maken. Hij profiteerde van een misverstand tussen een verdediger en de Andorrese keeper Francisco Pires en schoof de bal richting doel. Op de lijn raakte invaller Zivkovic de bal nog net aan, waardoor hij de 5-0 op zijn naam kreeg.

Daarmee was Jong Oranje nog lang niet tevreden. De ploeg bleef maar gaan in de wetenschap dat het doelsaldo een rol kan gaan spelen in de strijd om een EK-ticket. Zivkovic versierde een strafschop door makkelijk naar de grond te gaan en gelegenheidsaanvoerder Ramselaar schoot raak vanaf elf meter (6-0).

Nadat Guus Til onderuit ging mocht ook De Jong aanleggen voor een strafschop. De middenvelder van Ajax, die aan de basis stond van menig aanval, bleef koel en gaf zijn goede optreden zo extra glans (7-0). Het slotakkoord was twaalf minuten voor tijd voor Kluivert. De vleugelspeler pikte de bal op bij een afgeslagen corner en schoot overtuigend de 8-0 eindstand op het scorebord.