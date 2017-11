Senegal plaatst zich voor het eerst sinds 2002 voor WK

De eindstand stond halverwege al op het scorebord voor ruim 45.000 toeschouwers in het Peter Mokaba Stadium in Polokwane.

Senegal kwam via Diafra Sakho al in de twaalfde minuut op voorsprong, waarna een eigen doelpunt van Thamsanqa Mkhize in de 38e minuut aan alle spanning een einde maakte.

Door de relatief eenvoudige overwinning is Senegal met elf punten uit vijf wedstrijden niet meer te achterhalen voor Burkina Faso (zes punten), Kaapverdië (zes) en Zuid-Afrika (vier) in groep D van de Afrikaanse kwalificatiezone.

Zuid-Afrika en Senegal stonden op 12 november van het vorige jaar ook al tegenover elkaar in Polokwane. Het door de thuisploeg met 2-1 gewonnen duel moest op last van de FIFA opnieuw gespeeld worden omdat de scheidsrechter van dienst, de Ghanees Joseph Odartey Lamptey, zich volgens de wereldvoetbalbond schuldig had gemaakt aan matchfixing.

Serero

Thulani Serero kwam toen tot scoren voor Zuid-Afrika, maar de middenvelder van Vitesse was er tot woede van bondscoach Stuart Baxter vrijdag niet bij omdat hij zich naar verluidt niet zeker voelde van een basisplaats.

De laatste keer dat Senegal present was op een WK was in 2002. Onder leiding van de toenmalige keuzeheer Bruno Metsu werd op het door Zuid-Korea en Japan georganiseerde toernooi pas in de kwartfinales verloren van Turkije.

Senegal is na Nigeria en Egypte het derde Afrikaanse land dat al een ticket voor het WK in Rusland in bezit heeft.