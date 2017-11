Vechtende Evra ontslagen door Marseille en zeven maanden geschorst

Marseille had de 36-jarige Evra al voor onbepaalde tijd geschorst en dat is nu omgezet in ontslag, zo meldt de club op zijn website. De schorsing van de UEFA geldt alleen voor Europese wedstrijden. Evra kan dit seizoen dus nog in actie komen voor een andere club.

Evra ging tijdens de warming-up voor de wedstrijd op 2 november in Estádio D. Afonso Henriques de confrontatie aan met meegereisde fans van Marseille, die van de tribune waren gekomen en zich naar de rand van het veld begaven.

Daarbij deelde de linksback, die reservespeler was, een rake trap uit aan een van de supporters. Medespelers en stewards van Marseille moesten Evra kalmeren. Hij kreeg vervolgens in de catacomben rood van de Hongaarse arbiter Tamas Bognar.

Gewelddadig gedrag

Daags na de wedstrijd opende zowel de UEFA als Marseille een onderzoek naar het incident. De Europese voetbalbond verwijt de 81-voudig Frans international "gewelddadig gedrag". Uit het onderzoek van zijn eigen club blijkt dat een aantal supporters Evra ernstig haatdragend bejegende toen hij en zijn ploeggenoten zich opwarmden.

Volgens de club had "een professionele en ervaren speler als Evra niet op zo'n ongepaste manier moeten reageren". Marseille schrijft verder dat het onderzoek doorgaat en nog stappen tegen de betreffende supporters worden genomen.

Evra speelde sinds begin dit jaar voor Marseille. Zijn contract liep tot medio 2018 bij Zuid-Franse club, die vierde staat in de Ligue 1. Eerder speelde Evra onder meer voor Juventus, Manchester United en AS Monaco. Vorig jaar was hij basisspeler in de EK-finale van Frankrijk, die met 0-1 verloren werd van Portugal.

