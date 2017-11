Ajax verhuurt geen spelers meer aan clubs met kunstgras

"Wij gaan geen spelers meer verhuren aan clubs met kunstgras. Ajax maakt zich daar hard voor", zei directeur spelersbeleid Marc Overmars vrijdag tijdens de jaarlijkse aandeelhoudersvergadering.

Op dit moment zijn er liefst zeven clubs (PEC Zwolle, Excelsior, Heracles Almelo, ADO Den Haag, VVV-Venlo, Sparta Rotterdam en Roda JC) in de Eredivisie die hun thuiswedstrijden afwerken op een plastic mat, maar als het aan Overmars ligt komt daar spoedig verandering in.

"Ik wil sowieso dat er binnen twee jaar geen kunstgras meer is in de Eredivisie. Het kost mij ook moeite om wedstrijden te kijken die op een dergelijke ondergrond gespeeld worden."

Het is niet de eerste keer dat Overmars zich een fel tegenstander toont van kunstgras. Afgelopen zomer verklaarde hij dat spelers niet naar de Eredivisie wilden komen omdat ze dan een aantal keer per seizoen op een ander soort veld moesten spelen.

"Wij maken onszelf belachelijk met dat kunstgras. Dat merk ik ook als ik met collega’s van buitenlandse clubs praat. Maar ook aan spelers en zaakwaarnemers als we iemand naar Ajax willen halen", liet Overmars destijds in gesprek met het AD weten.

Directe versterking

Mocht Ajax komende zomer weer een aantal belangrijke pionnen verliezen, dan staart de club zich in de zoektocht naar hun opvolgers niet blind op de eigen jeugdopleiding en wordt er niet voor teruggedeinsd om ook ervaren krachten aan te trekken.

"Opleiden is de rode lijn en zit in het dna van Ajax. Onze opleiding is wereldberoemd, maar we willen ook meetellen. Als er grote spelers vertrekken staat onze jeugd te popelen om hun plek in te nemen. Maar het duurt even voordat ze op datzelfde niveau zitten. Klaassen, Traoré, Sánchez vervang je niet zomaar", aldus algemeen directeur Edwin van der Sar tijdens de aandeelhoudersvergadering.

"Als er iemand vertrekt moeten we eerder een directe versterking terughalen. Daar moeten we scherper op zijn. We willen onze selectie ook sneller op orde hebben, het liefst al twee weken na het einde van de competitie. Zo willen we ons wapenen voor het seizoen 2018/2019."

Ajax maakte tevens duidelijk dat het fors gaat investeren in het opleidingscentrum De Toekomst. Er moet een Nieuwe Toekomst komen, een topfaciliteit op Europees niveau waar ruim 36 miljoen euro voor wordt gereserveerd.

"Het huidige sportcomplex moet worden uitgebreid naar vijftien velden, veel daarvan worden natuurgras. We willen de Johan Cruijff Arena en De Toekomst dichter bij elkaar brengen. Waar nu P2 zit, moet een nieuw stadion komen met een capaciteit van 6.000 toeschouwers. We hopen dat het in 2022 klaar is, maar wellicht is dat net iets te ambitieus", gaf operationeel directeur Rutger Arisz te kennen.