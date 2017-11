PSV'er Lozano helpt Mexico aan spectaculair gelijkspel tegen België

België kwam in de zeventiende minuut op voorsprong via Eden Hazard. Zes minuten voor rust trok Mexico de stand gelijk door een benutte strafschop van oud-PSV'er Andres Guardado.

België nam in de 55e minuut opnieuw de leiding dankzij Romelu Lukaku, maar daarna was het de beurt aan Lozano. De buitenspeler zorgde in de 56e minuut voor de 2-2 en was na een uur en passant ook nog eens verantwoordelijk voor de 2-3.

Toch bleek het niet genoeg voor de zege voor Mexico. In de zeventigste minuut bepaalde Lukaku met ook zijn tweede treffer van de avond de eindstand op 3-3.

Voor de spits van Manchester United was het zijn dertigste interlandgoal, waarmee hij Paul van Himst en Bernard Voorhoof evenaarde als topscorer aller tijden van België.

Lozano staat sinds dit seizoen onder contract bij PSV en presteert in zijn eerste maanden in Nederland naar behoren. Met negen doelpunten is hij zelfs gedeeld topscorer van de Eredivisie.

Engeland-Duitsland

Engeland en Duitsland sloten hun onderlinge confrontatie eveneens af met een gelijkspel. Op Wembley werd niet gescoord: 0-0.

Dele Alli had Engeland diep in blessuretijd de zege kunnen schenken, maar hij schoot van dichtbij over het doel van Marc-André ter Stegen.

Frankrijk wist wel te winnen. De groepsgenoot van Nederland in de WK-kwalificatie zette in Parijs Wales met 2-0 opzij.

Antoine Griezmann opende in de achttiende minuut de score, waarna Olivier Giroud in de 71e minuut aan alle spanning een einde maakte.

Brazilië

Vrijdagmiddag al boekte ook Brazilië een overwinning. De Goddelijke Kanaries ondervonden in Lille weinig moeite met Japan: 3-1.

De Braziliaanse vedette Neymar deed in de openingsfase in zowel positief als negatief opzicht van zich spreken. Hij verzilverde in de tiende minuut een penalty, maar miste zes minuten later ook vanaf elf meter.

Uit de hoekschop die volgde werd het echter alsnog 2-0. Na slecht uitverdedigen van de Japanners schoot Marcelo de bal van net buiten het strafschopgebied snoeihard achter Eiji Kawashima.

De 3-0 viel nog voor rust en kwam in de 36e minuut op naam van Gabriel Jesus. Japan redde de eer in de tweede helft. Tomoaki Makino kopte in de 63e minuut uit een corner de 1-3 binnen.