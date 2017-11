Brazilië verslaat Japan mede dankzij fraaie treffer Marcelo

Neymar eiste de hoofdrol op in het begin van de wedstrijd. De aanvaller van Paris Saint-Germain opende de score in de tiende minuut door een strafschop te benutten.

De 25-jarige Braziliaan mocht zes minuten later nog een penalty nemen, maar dit keer werd zijn inzet gekeerd door de Japanse keeper Eiji Kawashima.

Uit de corner die volgde werd het echter alsnog 0-2 voor de Brazilianen. Na slecht uitverdedigen van de Japanners schoot Marcelo de bal van net buiten het strafschopgebied snoeihard in het Japanse doel.

Jesus

De derde goal van de ploeg van bondscoach Tite kwam in de 36e minuut op naam van Gabriel Jesus. Japan, dat net als Brazilië al zeker is van deelname aan het WK van komende zomer, redde de eer in de tweede helft. Tomoaki Makino kopte uit een corner de 1-3 binnen.

Voor de Brazilianen was het de dertiende overwinning in zestien wedstrijden onder leiding van Tite, die bondscoach is sinds juni 2016.

Beide landen spelen volgende week nog een oefenduel in Europa. Brazilië treft Engeland dinsdag op Wembley en Japan gaat op bezoek bij België.