Bondscoach Noord-Ierland noemt penalty 'slechtste beslissing ooit'

"Ik heb nog nooit zo'n slechte beslissing gezien van een scheidsrechter", aldus O'Neill.

De Roemeense arbiter gaf de strafschop voor een handsbal van Corry Evans. Een volley van Xherdan Shaqiri belandde van dichtbij op de schouder van Evans, maar Hategan vond het opzettelijk hands en legde de bal op de stip.

Ricardo Rodriguez benutte de strafschop en bepaalde de eindstand op 0-1 voor de Zwitsers, die een WK-ticket nu binnen handbereik hebben.

"De bal komt duidelijk op de rug van Evans en de scheidsrechter kon dat ook goed zien. Zijn arm is niet boven zijn hoofd of in een onnatuurlijke positie. Het voldeed aan geen enkele van de criteria voor hands", zei de bondscoach na afloop.

Evans zelf kon de beslissing niet geloven. "Het is een schande. De bal raakte alleen mijn schouder. Ik ben er kapot van."

Videoscheidsrechter

Bondscoach O'Neill pleit voor een snelle invoering van de videoscheidsrechter. "Die zou moeten optreden bij dit soort beslissende momenten in een wedstrijd. Een videoscheidsrechter had duidelijk kunnen zien dat dit geen penalty was."

Noord-Ierland moet nu winnen in Zwitserland om zich te plaatsen voor het WK. "We moeten helaas leven met deze beslissing en het gebruiken als een motivatie voor de return van zondag."

Jonny Evans, verdediger van Noord-Ierland en broer van Corry, vergeleek de beslissing van scheidsrechter Hategan met de niet geziene handsbal van Thierry Henry tegen Ierland in 2009, waardoor Frankrijk alsnog naar het WK ging.

"Deze beslissing was nog erger, omdat de scheidsrechter iets gezien heeft dat er niet was. Dat maakt het nog moeilijker om dit te accepteren."