Babel ziet toekomst in dynamische voorhoede bij Oranje

Babel ziet veel potentie in de dynamische voorhoede die hij in de gewonnen oefeninterland tegen Schotland (0-1) vormde met Quincy Promes en Memphis Depay.

"We zijn zo minder voorspelbaar", zei de aanvaller van Besiktas. "Als ik het mocht zeggen, zou ik graag zo verder gaan."

Babel droeg in Aberdeen het shirt met rugnummer 9, dat meestal voorbehouden is aan Vincent Janssen. De spits van Fenerbahçe ontbrak echter door een blessure, net als Bas Dost en Jürgen Locadia.

Bondscoach Dick Advocaat posteerde daarom Babel in de punt van de aanval, een positie waar hij zelden speelt. "Bij Deportivo La Coruña heb ik wel eens in de spits gestaan, maar uiteindelijk eindigde ik toch weer op links. We hadden nu heel veel afvallers, vooral spitsen. Dat was voor de bondscoach misschien wel een goed excuus om dit eens te proberen."

Countergoal

Op papier was Babel dus de spits, maar hij dook ook regelmatig aan de linker- of rechterflank op. Voortdurend wisselde hij met Promes en Depay van positie. Daar kwam kort voor rust ook het enige doelpunt uit. Babel gaf vanaf rechts een voorzet die door Depay voor het doel werd ingetikt.

"Een prachtige countergoal", aldus de man van de assist. "Er zit heel veel potentie in de voorste linie zoals wij die nu invulden. We hebben alle drie creativiteit en snelheid. We zijn ook niet gebonden aan vaste posities, zolang in verdedigend opzicht alle posities maar zijn ingevuld. Een kwestie van goed communiceren."

Babel hoopt op een vervolg. "Dit is weer eens iets anders. We willen altijd zo'n typisch Nederlandse spits zien. Maar kijk eens naar andere landen, daar hoeven spitsen niet per se groot en balvast te zijn met hun rug naar het doel. Zie Frankrijk, met Griezmann en Mbappé.

"Als je creativiteit en snelheid hebt, kan dat ook heel goed werken. Sommige wedstrijden vragen juist om zo'n speelwijze. Helaas zijn we bij Oranje niet zo vaak bij elkaar, want ik denk dat we hier nog veel meer uit kunnen halen als we er echt op gaan trainen."

Depay

Memphis Depay erkende na afloop van de oefeninterland dat het niveau van Oranje wel omhoog moet. "Maar de wil om te winnen was wel aanwezig. Het is ook niet zo dat wij Schotland even met 4-0 of 5-0 verslaan", zei hij.

"We hebben gewonnen en dat is nu toch het belangrijkste. Ik denk dat we in bepaalde fases ook wel goed speelden, maar we waren soms ook slordig. Dat moeten we verbeteren. Misschien was de concentratie soms even weg, maar het veld was ook hobbelig."

Verdediger Virgil van Dijk achterin was vooral blij dat Oranje geen tegengoals kreeg. "We hebben nu twee keer op rij de 'nul' gehouden, dat willen we graag vasthouden. Hard werken en de boel achterin dichthouden, dat is de basis", zei de verdediger van Southampton."

Als oud-speler van Celtic had de confrontatie met de Schotten in Aberdeen een speciaal tintje voor Van Dijk. "Ik hoorde in het begin wel wat Schotse fans op de tribune 'boe' roepen als ik de bal had, maar dat hoort er een beetje bij. Het was voor mij een speciale wedstrijd, waar ik met plezier op terug kijk. Je speelt wedstrijden om te winnen en dat hebben we gedaan."