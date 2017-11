Advocaat hoopt dat Oranje vertrouwen put uit zege op Schotland

"Iedere wedstrijd kan altijd beter", begon Advocaat in de catacomben van het Pittodrie Stadium zijn verhaal voor de camera van SBS6.

"We hadden de controle over de wedstrijd, al hebben we te weinig gedaan met het vele balbezit. Echt grote kansen hebben we namelijk niet gehad. Dat we dan alsnog met 0-1 winnen maakt voor mij een hoop goed."

Oranje had de overwinning te danken aan een doelpunt in de veertigste minuut van Memphis Depay. De manier waarop die tot stand kwam, kon Advocaat wel bekoren.

"Dat was een prachtige counter. We hadden vaker zo toe moeten slaan. Dat dat niet gebeurde had ook te maken met het compacte spel van de Schotten. Zij zijn thuis moeilijk te verslaan. Van de laatste vijf wedstrijden voor eigen publiek hebben ze er drie gewonnen en twee gelijkgespeeld. Dat zegt genoeg."

Bepalend

Advocaat hoopt dat de zege Nederland vertrouwen geeft voor de oefenwedstrijd van dinsdag in Boekarest tegen Roemenië.

"Winnen is voor mij als trainer zijnde bepalend. Van daaruit kan je verder werken. Ik weet ook dat het beter kan. Maar ik heb wel een elftal gezien dat met de juiste instelling op het veld stond en wilde winnen. Zo moeten we doorgaan."

Advocaat weet nog niet of hij veel gaat wijzigen in zijn samenstelling. "Aanvallender of zoveel mogelijk hetzelfde laten; daar ben ik nog niet over uit. Ik vind wel dat we van achteruit meer rust aan de bal moeten hebben. In de tweede helft ging dat al beter. De Schotten wisten niet wat ze ermee aan moesten en durfden niet door te drukken."