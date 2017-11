Advocaat evenaart met zege op Schotten stokoud record Glendenning

Zowel bij Glendenning als bij Advocaat staat de teller nu op 36 overwinning, al had de Brit, die van 1923 tot 1940 bondsocach was van Nederland, daar wel veel meer interlands voor nodig (87). De 70-jarige Advocaat zat donderdag in Aberdeen voor de 61e keer op de bank als bondscoach.

De Hagenaar stond tot donderdagavond qua zeges gelijk met Marco van Basten (35), die van 2004 tot en met het EK van 2008 bondscoach was. Van Basten had wel minder interlands (52) de leiding bij Oranje. Het Nederlands elftal verloor onder Advocaat twaalf keer en dertien interlands eindigden in een gelijkspel.

De wedstrijd tegen Schotland, die door een goal van Memphis Depay werd gewonnen, was de voorlaatste interland van Oranje onder Advocaat, wiens contract bij de KNVB eind 2017 afloopt. Hij kan nog alleen recordhouder worden, maar dan moet Oranje dinsdag in Boekarest ook winnen van Roemenië.

Alleen winnen

Overigens was Advocaat, die bezig is aan zijn derde termijn bij Oranje, niet op de hoogte van het record, zo vertelde hij na afloop in Aberdeen. "Ik ben niet bezig met records, alleen met winnen", aldus Advocaat tegenover SBS6.

"Dit zegt me ook niet zoveel. Pas als we dinsdag ook van Roemenië winnen heb ik echt iets, want dan heb ik het record alleen op mijn naam."

De wedstrijd tegen Roemenië begint donderdag om 20.00 uur in de Arena Nationala. Het wordt de laatste wedstrijd van Oranje in 2017, waarna in maart 2018 pas de volgende interland wacht.