Strootman vond spel Oranje 'niet oogstrelend' ondanks zege in Schotland

"Het spel was niet oogstrelend en vast niet leuk om naar te kijken", gaf de aanvoerder donderdag direct na de wedstrijd in Aberdeen toe in gesprek met SBS6. "Het is duidelijk dat we wat vertrouwen missen."

Oranje, dat net als tegenstander Schotland al is uitgeschakeld voor deelname aan het WK van volgend jaar in Rusland, had de zege te danken aan een treffer van Memphis Depay op slag van rust. In de slotfase ontsnapte de ploeg van bondscoach Dick Advocaat een aantal keer aan de gelijkmaker.

"We maakten het onszelf nog onnodig lastig, omdat we teveel balverlies leden", vond Strootman. "Maar gelukkig pakken we toch de overwinning. Dat is een meevaller, want we zitten in een vervelende periode. Maar we hebben wel punten voor de ranglijst van de FIFA gepakt."

Afzeggingen

Strootman vond het jammer dat Oranje niet over alle vaste krachten kon beschikken in het eerste duel na de mislukte WK-kwalificatiereeks. "Er waren veel afzeggingen. Dat was jammer, want we moeten automatismen kweken. Maar we moeten zo'n wedstrijd zo goed mogelijk invullen en hebben gewonnen. Nu op naar het volgende duel."

Oranje speelt dinsdag opnieuw een oefenwedstrijd, in Boekarest is Roemenië dan de tegenstander. Dat is de laatste interland van Nederland dit kalenderjaar en het slotstuk van Dick Advocaat als bondscoach, al moet de 70-jarige Hagenaar zijn vertrek bij de KNVB nog officieel bevestigen.

"Hij heeft duidelijk aangegeven dat hij na de wedstrijd tegen Roemenië zegt wat hij gaat doen, maar ik denk dat het wel duidelijk is", zei Strootman. "Dit gaat tussen de KNVB en de bondscoach. Wij moeten het laten zien op het veld."