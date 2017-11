Nederlands elftal boekt benauwde oefenzege op Schotland

Memphis Depay nam in de veertigste minuut het enige doelpunt van de weinig hoogstaande confrontatie voor zijn rekening.

Dinsdag sluit Oranje het kalenderjaar af met een oefenduel in Boekarest met Roemenië. Dick Advocaat zit dan voor de laatste keer als keuzeheer op de bank, al moet de 70-jarige Hagenaar zijn vertrek bij de KNVB nog officieel bevestigen.

Advocaat maakte in de wedstrijd tegen Schotland vooral gebruik van de gebruikelijke namen. Hij gunde Kevin Strootman bij afwezigheid van de na het laatste WK-kwalificatieduel met Zweden (2-0 winst) als international gestopte Arjen Robben de aanvoerdersband.

Matig

Nederland begon desondanks zeer matig aan het treffen in het Pittodrie Stadium. De bezoekers ontsnapten in het eerste kwartier zelfs tot tweemaal toe aan een achterstand.

Eerst werden in de achtste minuut schoten van Matthew Phillips en James Forrest geblokt door Karim Rekik en Nathan Aké, waarna drie minuten later Jasper Cillessen redding moest brengen op een inzet van dichtbij van opnieuw Phillips.

Oranje kon er pas in de laatste tien minuten van de eerste helft wat tegenover zetten. Memphis produceerde in de 36e minuut het eerste schot op het vijandelijke doel, maar het was niet meer dan een slap rolletje in de handen van Craig Gordon.

In de tegenaanval moest Cillessen zich wel van zijn beste kant laten zien bij een afstandsschot van Kieran Tierney. De keeper van FC Barcelona haalde de verwoestende uithaal van de aanvoerder van de Schotten knap uit de benedenhoek.

Dadendrang

Toch werd er voor rust nog gescoord en wel in de veertigste minuut door Nederland. Na een scherpe counter bood Ryan Babel Memphis een niet te missen kans en voor de aanvaller van Olympique Lyon was het dan ook een koud kunstje om de 0-1 aan te tekenen.

De treffer zorgde in de tweede helft niet voor meer dadendrang bij Nederland. Er werd nog altijd in een veel te laag tempo gevoetbald om Schotland stuk te spelen en ook achterin was het bij tijd en wijlen chaos troef aan Nederlandse zijde.

De thuisploeg ontbeerde de kwaliteit om het af te straffen, al testte Callum McGregor in de 68e minuut nog wel de vuisten van Cillessen en miste invaller Ryan Fraser in de 72e minuut na een voortreffelijke individuele actie een stukje scherpte toen hij de trekker overhaalde.

Oranje hield dus met hangen en wurgen stand, waardoor Advocaat in zijn 61e interland zijn 36e zege boekte en daarmee Bob Glendenning evenaarde als keuzeheer met de meeste overwinningen ooit met Nederland.