Kroatië met een been op WK, Zwitserland wint bij Noord-Ierland

De returns van beide play-offs zijn zondag. Kroatië hoopt dan in Athene voor de vijfde keer kwalificatie voor een WK af te dwingen. Beste prestatie van de Kroaten was de derde plaats in 1998. In 2002, 2006 en 2014 was het Balkanland er ook bij.

Griekenland, dat strijdt voor zijn vierde WK-deelname, moet vrezen dat het er in Rusland voor het eerst sinds 2006 niet bij is. Het ging voor de ploeg van de Duitse bondscoach Michael Skibbe donderdagavond al snel mis in Zagreb en dat mocht doelman Orestis Karnezis zich aanrekenen.

Karnezis nam na tien minuten een terugspeelbal niet goed aan, waardoor Nikola Kalinic kon onderscheppen. De keeper reageerde door de aanvaller van AC Milan neer te leggen, waarna Luka Modric de strafschop benutte (1-0).

De voorsprong voor de Kroaten was verdiend en binnen twintig minuten was het al 2-0. Kalinic tikte met buitenkant voet een lage voorzet van Ivan Strinic fraai binnen. Sokratis Papastathopoulos kopte in de dertigste minuut de aansluitingstreffer binnen voor Griekenland, maar nog voor rust was het al 3-1.

Ivan Perisic kopte simpel binnen uit een uitstekende voorzet van de opkomende rechtsback Sime Vrsaljko.

Na rust ging Kroatië verder met scoren, mede door hulp van de Grieken. Kostas Stafylidis wilde de bal met de borst terugspelen op Karnezis, maar dat deed de verdediger te kort. Vrsaljko zat er tussen en die stelde Andrej Kramaric in staat de 4-1 te maken.

Met die stand toonde Kroatië zich tevreden, terwijl Griekenland het niet spannend meer kon maken. Kostantinos Mitroglou probeerde het nog met een laag schot, maar de doelman Danijel Subasic was bij de les waardoor Kroatië met een ruime marge mag afreizen naar Griekenland.

Noord-Ierland-Zwitserland

Ook Zwitserland kan zich met vertrouwen op gaan maken voor de return zondag in eigen land. Ricardo Rodríguez benutte na een uur spelen een penalty tegen Noord-Ierland en zette zo de 0-1 eindstand op het scorebord op Windsor Park in Belfast.

Overigens was de strafschop een cadeautje van de Roemeense scheidsrechter Ovidiu Hategan. Hij floot nadat Corry Evans de bal niet met zijn arm maar met zijn rug had geblokt. Anderzijds was Zwitserland, dat er de afgelopen drie WK's bij waren, wel de betere ploeg. Beste WK-prestatie van het Alpenland is de kwartfinale in 1934, 1938 en 1954.

Noord-Ierland mag door de nederlaag weinig hoop hebben op de eerste WK deelname sinds 1986. In 1982 en 1958 was de 'Green & White Army' er ook bij.