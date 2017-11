Ajax speelt vriendschappelijk gelijk tegen Telstar, kleine zege PSV op NEC

De wedstrijd van Ajax werd op trainingscomplex De Toekomst gespeeld. Het duel was niet vooraf aangekondigd en werd zonder publiek gespeeld. Halverwege stond de bezoekende Jupiler League-club met 0-1 voor door een doelpunt van Donny van Iperen. In de tweede helft maakte Siem de Jong uit een strafschop gelijk.

Bij de Amsterdammers ontbraken de internationals, maar met De Jong, Klaas-Jan Huntelaar, Nick Viergever, Daley Sinkgraven, David Neres, Benjamin van Leer, Mateo Cassierra en Luis Orejuela stonden er veel bekende namen aan de aftrap.

Doelman Van Leer maakte zijn rentree na een enkelblessure. Zijn laatste wedstrijd was een duel met Jong Ajax in september, uitgerekend tegen Telstar.

Trainer Marcel Keizer had tegen zijn oude club ook een basisplaats voor Sinkgraven, die hersteld is van een langdurige knieblessure. De linksback mocht al een paar keer invallen in de hoofdmacht en had ook een basisplek in het bekerduel met De Dijk (1-4 zege).

PSV

Bij PSV tegen NEC, dat bovenaan staat in de Jupiler League, werd het enige doelpunt gemaakt door de Braziliaan Mauro Junior. De wedstrijd werd gespeeld op De Herdgang, het trainingscomplex van de Eindhovenaren.

Bij de ploeg van trainer Phillip Cocu stonden onder anderen Eloy Room, Nicolas Isimat-Mirin, Derrick Luckassen, Daniel Schwaab, Marcel Ritzmaier en Joshua Brenet in de basis.

Evenals Ajax trad PSV aan zonder (jeugd-)internationals. Marco van Ginkel, Luuk de Jong en Jeroen Zoet spelen donderdagavond met Oranje tegen Schotland.

ADO Den Haag

ADO Den Haag won met 4-1 van FC Oss. Spits Björn Johnsen was goed voor een hattrick tegen de ploeg uit de Jupiler League. Willem II won met 4-1 van FC Den Bosch. Bartholomew Ogbeche en Ismail Azzaoui maakten beide twee treffers voor de Tilburgers.

NAC Breda speelde achter gesloten deuren tegen KAA Gent, dat elfde staat in de Jupiler Pro League. Het Bredase doelpunt werd vlak voor tijd vanaf de strafschopstip gemaakt door invaller Thierry Ambrose. Frank Andrijasevic (twee keer) en Siebe Horemans waren trefzeker voor de Belgen.

