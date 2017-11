Ajax in vriendschappelijke wedstrijd zonder publiek niet langs Telstar

Halverwege stond de bezoekende Jupiler League-club met 0-1 voor door een doelpunt van Donny van Iperen. In de tweede helft maakte Klaas-Jan Huntelaar uit een strafschop gelijk.

Bij de Amsterdammers ontbraken de internationals, maar met Huntelaar, Nick Viergever, Daley Sinkgraven, David Neres, Siem de Jong, Benjamin van Leer, Mateo Cassierra en Luis Orejuela stonden er veel bekende namen aan de aftrap.

Doelman Van Leer maakte zijn rentree na een enkelblessure. Zijn laatste wedstrijd was een duel met Jong Ajax in september, uitgerekend tegen Telstar.

Trainer Marcel Keizer had tegen zijn oude club ook een basisplaats voor Sinkgraven, die hersteld is van een langdurige knieblessure. De linksback mocht al een paar keer invallen in de hoofdmacht en had ook een basisplek in het bekerduel met De Dijk (1-4 zege).

Eredivisie

Ajax hervat de Eredivisie na de interlandperiode volgende week zaterdag met een uitwedstrijd tegen NAC Breda. De Amsterdammers staan tweede met een achterstand van acht punten op PSV.

Telstar is de verrassende nummer vier van de Jupiler League. De ploeg van trainer Mike Snoei gaat volgende week vrijdag op bezoek bij RKC Waalwijk.

