Nieuwe WK-bal Telstar 18 is 'meest innovatieve ooit'

Het uiterlijk van de Telstar 18 is gebaseerd op de Telstar, de eerste Adidas WK-bal die werd gebruikt bij het toernooi in Mexico in 1970.

Net als de eerste Telstar heeft de Telstar 18 zwarte stippen op een witte achtergrond. In 1970 werd dit patroon geïntroduceerd om de zichtbaarheid van de bal op zwartwit-televisies te bevorderen.

Adidas zegt dat de Telstar 18 "met nieuwe technologieën en een metallic print met grafische effecten voor maximale prestaties op het veld en op straat zorgt".

De Telstar 18 werd uitvoerig getest door meerdere club- en landenteams, waaronder Ajax, Real Madrid, Manchester United, Mexico, Colombia en Argentinië.

Ontwerp

Adidas beweert dat de Telstar 18 de meest ronde bal ooit. Het materiaal is volledig waterafstotend, zodat de bal bij droog en nat weer even zwaar is. Het interieur is met zijn karkasvorm vergelijkbaar met dat van de Brazuca, de bal van het WK 2014 in Brazilië.

In alle exemplaren van de Telstar 18 zit een NFC-chip verwerkt. Door met een smartphone tegen de bal te tikken, kan de eigenaar uitdagingen aangaan met de bal.

Daarnaast is er via de NFC-chip een heatmap te zien, waar alle ballen wereldwijd te traceren zijn. Zo kunnen mensen kijken of er in de buurt een potje gevoetbald wordt.

23 landen

De 21e editie van het WK begint volgend jaar op 14 juni in het Luzhniki Stadion in Moskou. De finale is op 15 juli en ook dat duel wordt in het Luzhniki Stadion gespeeld.

Op 1 december wordt in het Kremlin in Moskou geloot voor de groepsindeling van het toernooi, waarvoor Nederland zich niet wist te plaatsen.

Inmiddels zijn 23 andere landen zeker van het WK. De laatste negen worden de komende dagen aan het deelnemersveld toegevoegd.