Messi belooft wandeltocht van 38 kilometer bij wereldtitel Argentinië

Messi had al eerder over de tocht naar het bedevaartsoord gesproken en bevestigt zijn plannen in een televisie-interview met het Argentijnse TyC Sports. "Laten we naar San Nicolas gaan. Als we de beker pakken, dan doen we het."

Ploeggenoot Sergio Aguero valt zijn ploeggenoot bij: "We gaan er hollend heen." De basiliek staat in de buurt van Rosario, de stad waar Messi geboren werd.

Argentinië, dat zich dankzij een hattrick van Messi tegen Ecuador (1-3) pas tijdens de laatste speelronde van de Zuid-Amerikaanse kwalificatiereeks voor het WK plaatste, werd tweemaal wereldkampioen.

In 1978 werd in de finale in eigen land Oranje verslagen en onder leiding van sterspeler Diego Maradona waren de Argentijnen ook in 1986 de sterkste op het WK in Mexico. In 2014 verloor Argentinië met Messi in de finale van Duitsland in Rio de Janeiro.

Loting

Messi kijkt in het interview al vooruit op de WK-loting op 1 december in Moskou. "Ik hoop dat we niet tegen Spanje loten. Dat is een van de sterkste teams die we in de poule kunnen krijgen."

Argentinië is samen met gastheer Rusland, titelverdediger Duitsland en Brazilië, België, Frankrijk, Polen en Portugal ingedeeld in pot 1 bij de loting. Spanje zit net als andere toplanden Engeland en Italië (dat in een play-off tegen Zweden nog een ticket voor het WK moet bemachtigen) in pot 2.

"Spanje, Brazilië, Duitsland en Frankrijk zijn voor mij favorieten voor de titel", zegt Messi.

Transfervrij

De 30-jarige aanvaller stelt ook dat hij ooit in het eerste elftal van Newell's Old Boys hoopt te spelen. Op 12-jarige leeftijd verruilde hij de club uit zijn geboortestad voor Barcelona, waar hij uitgroeide tot een van de beste voetballers aller tijden.

Het contract van Messi bij Barcelona loopt komende zomer af, waardoor hij transfervrij zou kunnen vertrekken. De Catalaanse club wil zijn sterspeler een contract voor het leven laten tekenen, maar Messi wil nog niets over zijn toekomstplannen zeggen.

"Ik weet niet waar mijn toekomst ligt. Ik kan daar op dit moment niks over zeggen", aldus Messi. "Het is altijd mijn wens geweest om voor Newell's te spelen. Daar droomde ik van als kind. Maar ik weet nu nog niet wat er de komende jaren gaat gebeuren."

Argentinië speelt zaterdag vriendschappelijk tegen Rusland in Moskou. Drie dagen later spelen Messi en zijn teamgenoten in het WK-stadion van Krasnodar een oefenduel met Nigeria.