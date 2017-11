Moyes wil beschadigd imago in ere herstellen bij West Ham United

"Het komt soms voor dat managers hun imago moeten herstellen. Daar is bij mij wel een beetje sprake van. Ik heb nog iets te bewijzen", erkende Moyes woensdag op zijn eerste persconferentie als manager van de 'Hammers' volgens de BBC.

Voor de 54-jarige coach wordt het zijn vierde klus in de Premier League. Moyes diende in mei dit jaar zijn ontslag in bij Sunderland, omdat hij er niet in was geslaagd om de 'Black Cats' te behoeden voor degradatie uit de Premier League.

Voor zijn mislukte avontuur bij Sunderland werd Moyes, die tussen 2002 en 2013 wel succesvol was met Everton, al binnen een jaar ontslagen bij Manchester United (2013/2014) en Real Sociedad (2014/2015).

Moyes heeft het gevoel dat hij wel op de juiste plek zit bij West Ham United, waar hij als opvolger van de maandag ontslagen Slaven Bilic een contract tot het einde van het seizoen tekende. "Dit is goed voor mij en voor West Ham, dat nu een goede manager in huis heeft. Ik ben weer bezig met wat ik het liefste doe."

Speelstijl

Moyes krijgt de taak om de Londense formatie zo snel mogelijk uit het slop te trekken. De huidige nummer achttien van de Premier League won slechts twee van de eerste elf wedstrijden en heeft dringend punten nodig om de gevarenzone te verlaten.

Die zorgelijke situatie neemt Moyes ook mee in zijn tactische plan voor de komende wedstrijden. "Ik wil vermakelijk voetbal laten zien, maar we moeten vooral op korte termijn wedstrijden winnen. Daarom zal ik in het begin defensief spelen met het doel om clean sheets te noteren. Pas daarna kijk ik naar een meer attractieve speelstijl."

Moyes maakt zich in ieder geval geen zorgen over de kwaliteit van zijn selectie. "Ik heb de beschikking over een sterke ploeg. Met deze spelers hoort West Ham echt niet zo laag op de ranglijst te staan."

De eerste wedstrijd van Moyes bij West Ham United staat zondag 19 november op het programma. De laagvlieger gaat dan op bezoek bij Watford, de huidige nummer negen op de ranglijst.

