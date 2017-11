De Rossi zou mislopen vierde WK met Italië 'grote smet' op carrière vinden

"Dit zijn twee wedstrijden waarin we ons geen misstappen kunnen veroorloven. Als we ons nu niet kwalificeren, zou dat een grote smet op mijn carrière zijn", zei De Rossi woensdag op een persconferentie.

De 34-jarige middenvelder van AS Roma speelde tot dusver 116 interlands voor Italië en deed mee aan drie WK's. De Rossi won met Italië het eindtoernooi in 2006, maar strandde zowel in 2010 als in 2014 in de groepsfase.

Italië plaatste zich niet rechtstreeks voor het WK in Rusland door als tweede te eindigen in kwalificatiegroep G, met vijf punten achterstand op Spanje. De ploeg van bondscoach Giampiero Ventura veroverde wel een ticket voor de play-offs.

Gevechten

Daarin speelt het komende week tegen Zweden, dat in groep A het Nederlands elftal aftroefde in de strijd om plek twee. De Rossi weet precies hoe Italië het tweeluik met de Scandinaviërs in moet gaan.

"We moeten deze duels niet als een soort gevechten benaderen waarin iedereen de nadruk erop legt dat we allemaal 110 procent moeten geven", vindt De Rossi. "We moeten intelligent spelen en gebruikmaken van de vele ervaring in onze ploeg."

Volgens de middenvelder is het in ieder geval een voordeel voor Italië dat Zlatan Ibrahimovic zijn interlandloopbaan al heeft beëindigd en dus niet in het veld staat bij Zweden. "Ook al is hij 40 jaar en heeft hij een gebroken been, ik zou nooit tegen Ibrahimovic willen spelen."

Zweden en Italië treffen elkaar vrijdag in Stockholm voor de eerste wedstrijd.