Lieke Martens draagt met drie assists bij aan 6-0 zege Barcelona in CL

De thuisploeg uit Litouwen hield het eerste halfuur nog knap stand in het eerste achtstefinaleduel. Bij rust stond het echter al 0-2 en die marge werd in de tweede helft vergroot naar zes.

Martens stond zoals gebruikelijk aan de aftrap bij Barcelona en maakte de hele wedstrijd vol. De Oranje-international, die eind oktober werd uitgeroepen tot beste speelster ter wereld, had met knappe assists bij het eerste, vierde en zesde doelpunt een belangrijke bijdrage aan de eclatante zege.

Voor het vrouwenelftal van Barcelona is het de grootste zege in de Champions League ooit. Volgende week staat de return in Catalonië op het programma. Die wedstrijd begint om 18.30 uur.

Dekker

Ook Anouk Dekker deed goede zaken in de Champions League. De middenvelder won met Montpellier de uitwedstrijd tegen ACF Brescia met 2-3. De Italiaanse formatie was in de vorige ronde nog verantwoordelijk voor de uitschakeling van de Ajax Vrouwen.

Dekker stond de hele wedstrijd in het veld namens Montpellier, dat in de tweede helft het verschil maakte. Bij rust stond het namelijk nog 2-2 in Lumezzane.

Shanice van de Sanden zag vanaf de bank hoe haar Olympique Lyon uithaalde op bezoek bij FC BIIK-Kazygurt: 0-7.