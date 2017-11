Bezorgde Shearer pleit voor gedegen onderzoek naar gevaren koppen

"Voetbal is een briljant spel, maar we moeten zeker weten dat het geen dodelijk spel is", zegt Shearer woensdag in de Engelse krant The Mirror.

De oud-spits vreest dat hij zelf ook hersenbeschadiging heeft opgelopen in zijn loopbaan, waarin hij van 1992 tot 2006 260 Premier League-goals maakte voor Blackburn Rovers en Newcastle United. Voor de BBC-documentaire Dementia, Football and Me, die zondag wordt uitgezonden, liet hij een scan maken en hij vindt dat dat ook bij andere (oud-)voetballers moet gebeuren.

"Er is te weinig onderzoek gedaan. De autoriteiten zijn terughoudend geweest met het zoeken naar antwoorden en hebben belangrijke zaken onder het tapijt geschoven. Dat is niet goed."

American Football

De discussie over de gevaren van koppen gaat al langer en speelt in Europa vooral in Engeland, waar drie wereldkampioenen van 1966 (Martin Peters, Nobbie Siles en Ray Wilson) aan dementie leiden. Er zijn ook oud-spelers die de discussie onzin vinden. Roy Keane, voormalig captain van Ierland en Manchester United, zei begin vorige maand laatdunkend dat bezorgde voetballers beter kunnen gaan schaken.

In de Verenigde Staten is twee jaar geleden al bewezen dat American Footballers meer kans hebben op hersenbeschadiging en dat leidde tot maatregelen. De NFL werd destijds verweten dat het lang de risico's van herhaaldelijke hersenschuddingen heeft verzwegen. Dit uit angst voor hoge schadeclaims van (oud-)spelers.

Volgens Shearer zou de Engelse bond FA dan wel de wereldvoetbalbond FIFA nu ook onderzoek moeten financieren naar het risico op hersenbeschadiging in het voetbal. "Het voetbal heeft de plicht om te kijken of er sprake is van een oorzakelijk verband. Als de problemen in het latere leven aanzienlijk vergroot worden door voetbal dan moeten we de spelregels aanpassen", vindt Shearer.

Charlotte Cowie, medisch directeur, benadrukt dat de mogelijk gevaren van koppen wel serieus worden genomen. Ze zegt dat de bond openstaat voor onderzoek en dat kinderen verboden zal worden te koppen als blijkt dat het daadwerkelijk tot hersenbeschadiging leidt.