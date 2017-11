Advocaat gaat tegen Schotland voor recordzege met Oranje

Glendenning boekte van 1923 tot en met 1940 36 overwinningen met Oranje. De Engelsman, die in 1940 overleed, had daar 87 interlands voor nodig. Bij de 70-jarige Advocaat staat de teller op 35 zeges met Oranje. De Hagenaar zit donderdag in Aberdeen voor 61e keer op de bank als bondscoach.

Advocaat staat qua zeges nu nog gelijk met Marco van Basten, die van 2004 tot en met het EK 2008 bondscoach was. Van Basten had daar wel veel minder interlands (52) voor nodig.

De interland tegen Schotland wordt waarschijnlijk de voorlaatste interland van Oranje onder Advocaat, wiens contract bij de KNVB eind 2017 afloopt. Hij kan nog alleen recordhouder worden, maar dan moet hij wel winnen van Schotland en ook dinsdag in Boekarest tegen Roemenië. In dat geval eindigt Advocaat, die bezig is aan zijn derde termijn bij Oranje, op een totaal van 37 overwinningen.

Blind

De wedstrijden tegen Schotland en Roemenië zijn slechts oefenwedstrijden, omdat Oranje zich niet wist te plaatsen voor de play-offs om een WK-ticket. Desondanks ging het onder Advocaat de afgelopen maanden beter dan onder diens voorgangers Danny Blind en Guus Hiddink, zo is ook terug te zien in de cijfers.

Nederland kan in Aberdeen bijvoorbeeld voor het eerst sinds het WK 2014 in Brazilië, toen onder leiding van Louis van Gaal brons werd gepakt, voor de vierde keer op rij winnen. Daartegenover staat dat de Schotten recent aardig presteren in thuiswedstrijden. De laatste thuisnederlaag van Schotland was in september 2015 (2-3) tegen wereldkampioen Duitsland. Sindsdien werd thuis vier keer gewonnen en vier keer gelijkgespeeld.

Schotland tegen Nederland begint donderdag om 20.45 uur (Nederlandse tijd) in het Pittodrie Stadium en staat onder leiding van de Franse arbiter Ruddy Buquet.

De wedstrijd wordt live uitgezonden op NU.nl. De voorbeschouwing begint om 20.05 uur.