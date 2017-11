Voormalig spits België Josip Weber (52) overleden

Weber was op het WK 1994 basisspeler van België tijdens het groepsduel met Nederland. De Rode Duivels wonnen in Orlando met 1-0 door een doelpunt van Philippe Albert.

In totaal speelde Weber acht interlands. Hij debuteerde in juni 1994 met vijf goals in de oefeninterland tegen Zambia (9-0). Daarna zou hij alleen nog tegen Hongarije één treffer maken. De Belgische ploeg, die zich voorbereidt op de oefenwedstrijd vrijdag tegen Mexico, herdacht hem woensdag met een minuut stilte op de training.

Opvallend is dat Weber in 1992 al drie interlands (één goal) speelde voor Kroatië. Hij werd geboren in Slavonski Brod in toenmalig Joegoslavië. In 1988 vertrok hij bij HNK Cibalia Vinkovci en tekende Cercle Brugge zijn eerste contract in België. Vijf jaar later kreeg hij een Belgisch paspoort.

Weber mocht ook voor de Rode Duivels gaan spelen omdat de drie interlands voor Kroatië slechts oefenwedstrijden waren.

Knieblessure

Als spits van Cercle Brugge werd Weber liefst drie keer topscorer van de Belgische competitie (1991/1992, 1992/1993 en 1993/1994). Anderlecht betaalde in 1994 liefst 100 miljoen frank (ruim 2,2 miljoen euro) voor de spits, maar in Brussel was hij door een zware knieblessure veel minder succesvol.

In zijn eerste seizoen in Brussel scoorde Weber nog veertien keer, waarna hij in de twee volgende jaren in totaal maar vier competitiewedstrijden speelde. In 1997 zette hij op 32-jarige leeftijd een punt achter zijn carrière en keerde terug naar Kroatië.

Afgelopen voorjaar vertelde Weber dat hij al drie jaar leed aan prostaatkanker. De behandelingen hebben hem uiteindelijk niet kunnen redden. Weber, die volgende week donderdag 53 jaar zou zijn geworden, was getrouwd en had twee kinderen.

Bom

Cercle Brugge schrijft op de website van de club dat het nieuws van het overlijden van Weber "inslaat als een bom". "De volledige groen-zwarte familie wenst haar blijken van medeleven uit te brengen naar de familie en vrienden van Josip. Veel sterkte."

Ook Anderlecht staat woensdag stil bij de dood van de oud-speler. "De Paars-Witte familie wil zijn oprechte medeleven betuigen aan de familie en de naasten van 'Joske'. Wij wensen hen veel sterkte in deze moeilijke periode", schrijft de club op de website.