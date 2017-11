Assistent-bondscoach Grim vertrekt na komende twee interlands bij KNVB

Grim heeft volgens De Telegraaf in mei twee aanbiedingen van clubs naast zich neergelegd, omdat hij nog hoopte met Oranje naar het WK te kunnen gaan. Na het ontslag van Danny Blind dacht hij dat er nog een kans was om het toernooi van komende zomer in Rusland te halen.

"Daarom ben ik gebleven. Ik wilde sowieso de kwalificatiereeks afmaken en daarna eventueel nog met Oranje naar het WK", aldus Grim, die in 2015 in dienst trad bij de KNVB. Hij begon als bondscoach van Jong Oranje.

Nadat Oranje vorige maand het WK definitief misliep, kreeg Grim te horen dat de bond geen prijs meer stelde op zijn werkzaamheden. Verwacht wordt dat een nieuwe bondscoach zijn eigen staf meeneemt.

Grim zou aanvankelijk zelfs niet meer hoeven te komen voor de interlands tegen Schotland en Roemenië, maar kreeg volgens De Telegraaf later alsnog het verzoek om zich te melden. "Een vanzelfsprekendheid. Maar na Roemenië is het avontuur bij de bond voorbij en richt ik me op een nieuwe uitdaging als zelfstandig clubcoach", aldus Grim.

Eindverantwoordelijke

Na het ontslag van Blind zat Grim, die clubtrainer was bij Almere City FC en Jong Ajax, drie oefenduels als eindverantwoordelijke op de bank, voordat bondscoach Dick Advocaat het overnam. Onder leiding van de oud-doelman verloor Oranje van Italië (1-2) en werd er gewonnen van Marokko (1-2) en Ivoorkust (5-0).

Ook de contracten van Advocaat en assistent Ruud Gullit lopen eind dit jaar af. Advocaat wil pas na de interland tegen Roemenië kenbaar maken of hij eventueel door wil als bondscoach. Gullit heeft zijn toekomst aan die van Advocaat verbonden.

Op woensdag vliegt het Nederlands elftal naar Aberdeen. De wedstrijd tussen Schotland en Oranje begint donderdag om 20.45 uur Nederlandse tijd.

