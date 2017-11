Van Dijk voelt zich klaar voor leidende rol bij Oranje

Na het afscheid van Arjen Robben bij Oranje is Wesley Sneijder als laatste speler overgebleven die deeluitmaakte van de succesvolle lichting die in 2010 de WK-finale haalde. Maar het is nog maar de vraag of de 33-jarige middenvelder er nog bij is als Oranje volgend seizoen begint aan de EK-kwalificatie.

Van Dijk speelde tot dusverre veertien interlands, maar kan snel stappen maken in de hiërarchie binnen Oranje. "Ik sta op een positie, centraal achterin, waar ik sowieso de leiding moet nemen. Dan maakt het mij niet uit of ik wel of geen band om mijn arm heb", zegt Van Dijk.

Verantwoordelijkheid

De Brabander wacht rustig af wat de plannen zijn van de nieuwe bondscoach, die waarschijnlijk in maart begint. Van Dijk loopt echter ook niet weg voor verantwoordelijkheid.

"Natuurlijk ga ik geen 'nee' zeggen als ze me vragen aanvoerder te worden. Maar dat is niet aan mij. Ik ben ook blij met mijn huidige rol. Leiden en coachen, dat zit er bij mij standaard in."

Schotland

Met Oranje keert Van Dijk terug naar een voor hem bekend voetballand. De oefeninterland in Schotland van donderdag wordt een weerzien met veel oude bekenden van zijn twee seizoenen bij Celtic.

"Ik kan niet wachten om tegen Schotland te voetballen. Het is voor het eerst in lange tijd dat ik terugga."

"Wel jammer dat we niet in Glasgow spelen, maar in Aberdeen. Celtic Park is één van de mooiste stadions in Europa, het was geweldig geweest om daar weer te voetballen."

Op woensdag vliegt het Nederlands elftal naar Aberdeen. De wedstrijd tussen Schotland en Oranje begint donderdag om 20.45 uur Nederlandse tijd.

De oefenduels van Oranje met Schotland en Roemenië zijn live te zien op NU.nl en in de NUsport-app.

