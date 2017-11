Koeman heeft behoefte aan rust en wil nog niet over Oranje nadenken

De 54-jarige Koeman werd onlangs vanwege de teleurstellende resultaten op straat gezet door Everton en vervolgens direct in verband gebracht met de openstaande vacature bij de KNVB.

Koeman geldt als een van de topfavorieten voor de opvolging van Dick Advocaat, die in de komende week hoogstwaarschijnlijk zijn laatste twee oefeninterlands leidt. De werkloze trainer wil het zelf in dat stadium echter nog niet hebben over een rol bij Oranje.

"Ik ga daar niet op in, omdat ik ook van Rob Jansen (zijn zaakwaarnemer, red.) heb begrepen dat nog niet alles is afgehandeld met Everton", legt Koeman uit voor de camera van de NOS. "Dus laat ik niet ingaan op mijn toekomst."

Hoewel hij in het verleden meermaals heeft aangegeven het bondscoachschap te ambiëren, zegt Koeman op dit moment ook niet te kunnen zeggen of hij liever een nationale ploeg onder zijn hoede heeft of bij een club werkt. "Dat weet ik niet, dat ligt aan de mogelijkheden."

Tijd

Na een bijzonder matige seizoensstart met een achttiende plaats als gevolg moest Koeman onlangs het veld ruimen bij Everton. Ruim twee weken na zijn congé zegt hij nog niet helemaal tot rust te zijn gekomen, maar is er geen sprake van boosheid richting de 'Toffees'.

"Nee, totaal niet. Je weet dat het erbij hoort", beseft Koeman. "Het is niet leuk en het is teleurstellend, maar aan de andere kant geeft het ook wel weer tijd voor mooie dingen die ik drieënhalf jaar gemist heb in Engeland, zoals familie. Die tijd ga ik ook echt nemen."

Hoelang de oud-international de tijd neemt, durft hij niet te zeggen. "Dat ligt aan een hoop dingen, maar ik denk wel dat dit de tijd is om even afstand te nemen", zegt de trainer, die voor het laatst zonder baan zat voor zijn aanstelling bij Feyenoord in de zomer van 2011.

Technisch directeur

Terwijl Koeman de tijd neemt om alles te laten bezinken, denkt hij dat de KNVB er goed aan doet eerst een technisch directeur met voetbalknowhow aan te stellen. "Ook voor de opleiding, want daar begint het bij. Het Nederlands elftal is een eindstation, maar ik denk dat we bij de bond ook zeker heel goed iemand kunnen gebruiken die de puntjes op de i zet in de opleiding."

Onder leiding van de waarschijnlijk afzwaaiende Advocaat speelt Oranje donderdag uit tegen Schotland, om het kalenderjaar 2017 dinsdag af te sluiten in en tegen Roemenië.

