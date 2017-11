KNVB-directeur Gudde staat open voor buitenlandse bondscoach Oranje

"Een buitenlander is voor mij volstrekt bespreekbaar", zei Gudde dinsdag in Zeist op zijn eerste dag in dienst bij de KNVB. "Ik sluit in de zoektocht niets uit. Het gaat om kwaliteit, dat is het belangrijkst."

Een voorkeur voor een buitenlander of een Nederlander heeft Gudde daarom niet. "Er zijn ook genoeg Nederlandse coaches die de invloeden van het buitenland heel goed kennen. Alles is mogelijk."

In welke volgorde hij de nieuwe technische mensen gaat aanstellen en hoe de machtsverhoudingen tussen hen komen te liggen liet Gudde, die eind september stopte als algemeen directeur van Feyenoord, nog in het midden. Wel leek het hem voor de hand liggend dat de technisch directeur eerst komt om dan "samen met mij" het proces verder te gaan invullen.

Van Gaal

Voor het zover is, gaat Gudde in gesprek met mensen uit de huidige technische staf van Oranje, mensen uit zijn netwerk, oud-internationals en ook twee of drie huidige spelers van Oranje. Het doel is om een scherper profiel te krijgen voor beide functies.

"Ik heb ook al met Louis van Gaal gesproken over hoe hij naar de situatie kijkt en ook met Dick Advocaat ga ik praten. Wie ik verder ga raadplegen, houd ik liever voor mezelf."

Ook op mogelijke namen van de nieuwe technisch directeur of bondscoach wilde Gudde nog niet ingaan. Door zijn verleden bij Feyenoord vielen in de media al snel de namen van Martin van Geel, technisch directeur bij de Rotterdammers, en Ronald Koeman, die onder Gudde trainer was in De Kuip.

"Of ze uit mijn netwerk zullen komen of helemaal niet, dat zullen we zien. Daar gaat het ook niet om. Het gaat om het Nederlands voetbal. We gaan onderzoeken wie de beste personen zijn om ons voetbal er weer bovenop te krijgen."

100 dagen

De 62-jarige Gudde benadrukte verder dat de zijn eerste tachtig tot honderd dagen bij de KNVB in het teken staan van observeren en praten om beter zicht te krijgen op de situatie in Zeist, maar dat betekent niet dat de aanstellingen van de technisch directeur en bondscoach ook minimaal drie maanden op zich laten wachten.

"Dat hoeft niet. In het ideale geval hebben we snel een nieuwe technisch directeur, maar ik heb het liever in januari 2018 goed rond, dan onder druk in december 2017. Doordat de eerste interland van Oranje in 2018 pas in maart is, is er ook tijd."

