Ajacied Younes meldt zich met knieblessure af voor Duits elftal

Volgens de Duitse voetbalbond DFB laat de 24-jarige Younes zich behandelen door Ajax en is hij dinsdag niet afgereisd naar het spelershotel van de Duitse ploeg in Berlijn.

De vleugelspeler stond afgelopen zondag in de met 1-2 verloren competitiewedstrijden tegen FC Utrecht weer in de basis bij Ajax, nadat hij een week eerder het uitduel met Willem (1-3 zege) over moest slaan vanwege knieklachten.

Younes debuteerde in juli in een vriendschappelijke wedstrijd tegen Denemarken voor het Duitse elftal. Hij heeft inmiddels vijf interlands achter zijn naam staan voor de regerend wereldkampioen, die zich zonder puntverlies kwalificeerde voor het WK van komende zomer in Rusland.

De 'Mannschaft', waar Löw geen vervanger oproept voor Younes, speelt vrijdag op Wembley tegen Engeland en neemt het vier dagen later in Köln op tegen Frankrijk.

Ajax vervolgt de Eredivisie op zaterdag 18 november met een bezoek aan NAC Breda.

Live op de hoogte blijven van al het interlandvoetbal? Download de NUsport-app