Overzicht: Deze landen strijden om de laatste negen WK-tickets

Noord-Ierland-Zwitserland (donderdag, 20.45 uur in Belfast)

Zwitserland wist liefst negen van de tien wedstrijden te winnen in de kwalificatiereeks, maar is toch niet rechtstreeks geplaatst voor het WK. In groep B was Portugal in de laatste wedstrijd met 2-0 te sterk.

Bondscoach Michael O'Neill benadrukt dat de Noord-Ieren vooral verdedigend hun mannetje willen staan. "Het belangrijkste is dat we geen uitdoelpunt tegen krijgen", zei hij. "We zijn goed voorbereid en hebben een grote kans om Rusland te halen."

Voor captain Steven Davies wordt de wedstrijd tegen Zwitserland extra bijzonder, want het is zijn honderdste interland voor de Noord-Ieren. Cultheld Will Grigg is sinds het EK van 2016 maar mondjesmaat in actie gekomen voor zijn land. Hij speelde vijf interlands en was alleen in een oefenduel met Wit-Rusland (3-0 zege) on fire door een keer te scoren.

De return vindt zondag om 18.00 uur in Basel plaats.

Kroatië-Griekenland (donderdag, 20.45 uur in Zagreb)

De Kroaten zullen de wedstrijd tegen Griekenland met vertrouwen tegemoet zien. Vier keer eerder stond het land in de play-offs voor een EK of WK en altijd wist Kroatië door te stoten naar het hoofdtoernooi.

De mogelijke afwezigheid van Mario Mandzukic, die last heeft van zijn hamstring, is geen goed nieuws voor de Oost-Europeanen. Mandzukic scoorde in de kwalificatiereeks al vijf keer en schitterde onder meer met een hattrick tegen Kosovo (0-6).

Griekenland kent in aanloop naar het treffen met Kroatië defensieve onzekerheid. Rechtsback en aanvoerder Vasilis Torosidis en centrale verdediger Sokratis Papastathopoulos van Borussia Dortmund zijn niet honderd procent fit.

Kostas Manolas zal aan Griekse kant in ieder geval niet aan de aftrap staan. De speler van AS Roma is geschorst op basis van de fair-playregels. Manolas pakte expres een gele kaart in de gewonnen wedstrijd tegen Cyprus (1-2), waardoor hij geschorst zou worden in de laatste speelronde tegen Gibraltar. Zo zou hij in de play-offs weer met een schone lei kunnen beginnen, maar daar steekt de UEFA een stokje voor.

Voor de return wordt zondag om 20.45 uur het Griekse Piraeus aangedaan.

Zuid-Afrika-Senegal (vrijdag, 18.00 uur in Polokwane)

Alle landen in groep D in Afrika kunnen nog naar Rusland, maar Senegal heeft duidelijk de beste papieren. Twee gelijke spelen tegen hekkensluiter Zuid-Afrika zijn genoeg voor het West-Afrikaanse land om plaatsing af te dwingen.

Senegal kan bovendien weer beschikken over Sadio Mané. De aanvaller van Liverpool liep een hamstringblessure op in de wedstrijd met zijn land tegen Kaapverdië (2-0 winst) en lag er een maand uit, maar is genezen van zijn kwetsuur. Afgelopen zaterdag speelde hij weer voor zijn club en hij zit gewoon bij de selectie.

Zuid-Afrika speelt tegen Senegal zonder Vitesse-speler Thulani Serero. Hij was opgeroepen voor zijn land, maar liet weten alleen te komen als hij garantie heeft op speeltijd. Dat kwam de middenvelder op stevige kritiek van de Zuid-Afrikaanse bond en bondscoach Stuart Baxter te staan.

Burkina Faso en Kaapverdië hebben nog een minieme kans om zich te plaatsen voor het eindtoernooi. Eén van hen kan bij een ruime zege koploper Senegal nog achterhalen, maar dan mag Senegal hooguit een punt pakken in twee duels met Zuid-Afrika.

Zweden-Italië (vrijdag, 20.45 uur in Solna)

De Italianen staan vol zelfvertrouwen aan de aftrap van deze play-offwedstrijd als we bondscoach Giampiero Ventura mogen geloven. "Iedereen zal er staan. Wij zullen het land niet in de steek laten", sprak de Italiaan. "Het is nog nooit bij mij opgekomen dat we het WK niet gaan halen."

Voor Zweden, het land dat Nederlandse play-offdeelname dwarsboomde, is de laatste horde naar Rusland dus geen gemakkelijke. Het land kan zijn hoop vestigen op Marcus Berg, die Zweeds topscorer is van de kwalificatiereeks met acht goals.

Mocht het de Scandinaviërs niet lukken om zich te kwalificeren tegen de Italianen, dan is het de derde keer op rij dat Zweden zich niet voor het WK plaatst. Dat kwam nog niet eerder voor in de voetbalgeschiedenis.

In Milaan staat maandag om 20.45 de returnwedstrijd op het programma.

Honduras-Australië (vrijdag, 23.00 uur in San Pedro Sula)

Honduras, dat verassend doorstootte naar de intercontinentale play-offs, kan thuis tegen Australië geen beroep doen op spits Eddie Hernandez. De 26-jarige aanvaller was belangrijk in het slot van de kwalificatie met een doelpunt tegen Costa Rica (1-1) en een assist tegen Mexico (3-2 winst).

Komende vrijdag komt Australië naar San Pedro Sula voor de eerste wedstrijd. Bij winst van het tweeluik met Honduras kunnen de 'Socceroos' zich voor de vierde achtereenvolgende keer plaatsen voor het mondiale eindtoernooi.

In intercontinentale play-offs worden de eerder opgelopen gele kaarten door de FIFA geseponeerd. Dat komt Australië goed uit, want maar liefst acht spelers stonden op scherp voor de eerste wedstrijd tegen Honduras.

Na de wedstrijd in Honduras wordt vijf dagen later in Sydney de terugwedstrijd gespeeld.

Nieuw-Zeeland-Peru (zaterdag, 04.15 uur in Wellington)

Feyenoorder Renato Tapia mag met Peru nog hopen op het WK. Dat is al een prestatie van formaat in de ijzersterke Zuid-Amerikaanse kwalificatiepoule.

Voor de heenwedstrijd reist de ploeg van bondscoach Ricardo Gareca naar de andere kant van de wereld om aan te treden tegen Nieuw-Zeeland. De winnaar van de Oceanische kwalificatiepoule heeft nauwelijks tegenstand gehad en won in de eindronde met 8-3 van de Solomon Eilanden.

Tot de Nieuw-Zeelandse internationals behoren ook twee Eredivisiespelers. Marco Rojas is sinds deze zomer speler van sc Heerenveen en aanvaller Ryan Thomas is al bezig aan zijn vijfde seizoen bij PEC Zwolle

Vier dagen na de eerste confrontatie tussen Nieuw-Zeeland en Peru staat aan de andere kant van de Grote Oceaan de return in Lima op het programma.

Ivoorkust-Marokko (zaterdag, 17.30 uur in Abidjan)

Sofyan Amrabat verkoos vorige week Marokko boven een interlandcarrière bij Oranje. De geboren Huizenaar mag direct aan de bak, want zijn land treft zaterdag Ivoorkust in een rechtstreeks gevecht om een WK-ticket. Amrabat is niet de enige speler uit Nederland in de Marokkaanse selectie. Hakim Ziyech (Ajax), Karim El Ahmadi (Feyenoord) en Mimoun Mahi (FC Groningen) verzorgen de Nederlandse inbreng bij het Noord-Afrikaanse land.

Ivoorkust had zich al kunnen verzekeren van groepswinst en plaatsing voor het WK, maar door een doelpuntloos gelijkspel tegen Mali in de vorige ronde staat het nu voor een moeilijke opgave.

De Belgische bondscoach Marc Wilmots van de Ivorianen kan wel weer beschikken over de herstelde aanvallers Gervinho en Seydou Doumbia. Laatstgenoemde was in zijn laatste drie wedstrijden op dreef met vier goals. Ook ADO Den Haag-verdediger Wilfried Kanon zit bij de selectie.

Tunesië-Libië (zaterdag, 18.30 uur in Radès)

In groep A zijn Tunesië en Congo verwikkeld in de strijd om een ticket naar Rusland. Tunesië staat er het beste voor, want het Noord-Afrikaanse land heeft aan een gelijkspel tegen Libië genoeg om voor het eerst sinds 2006 het WK te halen.

Daar is de bevolking wel aan toe volgens bondscoach Nabil Maaloul. "De verwachtingen van het Tunesische volk zijn enorm", zei Maaloul, die ook al in 2013 het nationale team leidde. "Ik eis discipline in de groep en denk dat we de kwaliteiten hebben om ons te plaatsen. Wij zijn één van de weinige Afrikaanse selecties die voor het grootste deel leunen op spelers die in eigen land spelen. Dat bewijst dat het niveau van onze competitie goed is."

Congo heeft een misstap nodig van Tunesië om de tickets naar Rusland te kunnen boeken. Alleen wanneer de Tunesiërs verliezen van Libië en Congo zelf wint van Guinee, mag het nog hopen op kwalificatie.

Oud-speler van Excelsior Jordan Botaka staat waarschijnlijk aan de aftrap bij de Congo. De aanvaller van Sint-Truiden kwam al tien keer eerder in actie voor zijn land en maakte vier treffers.

Denemarken-Ierland (zaterdag, 20.45 uur in Kopenhagen)

Het is nog maar de vraag of spits Nicolai Jörgensen inzetbaar is voor Denemarken in het cruciale tweeluik met Ierland. De spits van Feyenoord brak zondag zijn pols in de wedstrijd tegen ADO Den Haag en moet nog afwachten of hij aan de aftrap van beide play-offwedstrijden kan staan. Jörgensen scoorde drie keer in zijn laatste vijf interlands.

Bondscoach Martin O'Neill van Ierland, die onlangs zijn contract verlengde tot 2020, voorziet een lastige wedstrijd en liet al op tekenen niet veeleisend te zijn. "Als één van de ongeplaatste teams wisten we van tevoren dat we een moeilijke tegenstander zouden loten", zei hij. "We zijn al blij dat we in de play-offs staan."

De aftrap van de return, dinsdag in Dublin, vindt plaats om 20.45 uur.

