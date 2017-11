Bondscoach Zuid-Afrika haalt uit naar Serero na afmelding

"Serero heeft aan teammanager Barney Kujane laten weten dat hij niet naar ons trainingskamp wil komen als hij niet de garantie krijgt dat hij zal spelen tegen Senegal", vertelde Baxter tegen Zuid-Afrikaanse media in Polokwane, waar Zuid-Afrika-Senegal vrijdagavond wordt gespeeld.

"Omdat dit een nationaal elftal is en niet een club, is dit geen plek waar wij spelers een basisplek kunnen garanderen. Als hij het niet voldoende eervol vindt om opgeroepen te worden voor het nationale team, dan kan hij net zo goed blijven waar hij is. Of dit definitief is, weet ik niet, maar het is zeker dat hij niet naar ons trainingskamp komt."

De 27-jarige Serero, die 38 interlands achter zijn naam heeft staan, kreeg na zijn overgang naar Vitesse afgelopen zomer weer een kans bij 'Bafana Bafana', maar Baxter gaf hem geen speeltijd bij de twee kwalificatiewedstrijden van Zuid-Afrika in september en oktober.

De voormalig Ajacied heeft eerder problemen gehad bij zijn nationale team. In 2013 werd hij vlak voor een kwalificatieduel met Botswana uit de selecte gezet. Serero zei zelf dat hij geblesseerd was, maar de toenmalige bondscoach Gordon Igesund stelde dat de middenvelder niet wilde spelen vanwege een aankomende Champions League-wedstrijd met Ajax.

Ticket

Zuid-Afrika maakt nog kans op een ticket voor het WK van volgend jaar in Rusland. De nummer 74 van de FIFA-ranking heeft vier punten met nog twee duels te gaan.

De Zuid-Afrikanen spelen vrijdag thuis en volgende week dinsdag uit tegen Senegal, dat met acht punten uit vier wedstrijden koploper is in groep D. Alleen de nummer één plaatst zich voor het WK.

Serero heeft nog niet gereageerd op de woorden van Baxter.