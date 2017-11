Recordinternational Sneijder denkt nog niet aan stoppen bij Oranje

"Nee, ik stop niet", zei Sneijder dinsdagmiddag na de training van Oranje in Noordwijk. "Als het gevoel er is dat het beter is om te stoppen dan horen jullie het wel, maar zo sta ik er op dit moment niet in."

De recordinternational (132 interlands) bereidt zich met Oranje voor op de oefeninterlands tegen Schotland (9 november) en Roemenië (14 november). Door het mislopen van het WK duurt het nog bijna drie jaar tot een volgend groot toernooi, het EK in 2020, en dan is Sneijder 36 jaar.

"Maar leeftijd zegt niet zo veel", vindt de spelmaker van OGC Nice. "Sommige spelers zijn allang gestopt op hun 33e en anderen gaan veel langer door. Het gaat erom hoe je je voelt en hoeveel zin je er nog in hebt."

"En ik heb nu nog zin om voor Oranje te spelen. Het gevoel is goed en dat is het belangrijkste. En omdat ik er de vorige keer niet bij was, wil ik nu juist het tegendeel bewijzen. In die fase zit ik nu."

Pijn

Sneijder doelt daarmee op de interlands vorige maand tegen Bulgarije en Zweden, waarin Oranje de kleine kans op een ticket voor de play-offs voor het WK niet pakte. Bondscoach Dick Advocaat passeerde de routinier voor die duels omdat hij niet fit was en ook niet speelde bij zijn club OGC Nice.

"Dat was niet leuk, maar ik kon de keuze van Advocaat begrijpen. Al was het wel pijnlijk. Juist in die fase wilde ik erbij zijn, omdat de ploeg streed voor zijn laatste kans. Het was zwaar om thuis toe te kijken en het kwam aan als een baksteen dat we wederom een toernooi missen."

Sneijder kreeg in die dagen nog een tegenslag te verwerken, omdat zijn "maatje" Arjen Robben wel afscheid nam van Oranje.

"Ik had in die weken veel contact daarover met Arjen, zoals ik eigenlijk altijd contact met hem heb. We zijn vijftien jaar samen geweest bij Oranje en ook nu had ik hem er graag bij gehad. Maar voor hem was dit het moment om te stoppen. Bij mij is dat gevoel er nog niet."

Bondscoach

De Utrechter zal daardoor waarschijnlijk nóg een bondscoach mee gaan maken in zijn lange interlandloopbaan. "Ik heb de kandidaten al langs zien komen in de media. Ronald Koeman? Dat zou een goede zijn, maar dat is mijn antwoord op elke naam die jullie me voorleggen", grapte Sneijder. "Het is ook niet aan mij. We zien het wel."

"Het belangrijkste is nu dat we het jaar goed afsluiten tegen Schotland en Roemenië. Dan kunnen we daarna onder een nieuwe bondsocach een nieuwe start maken. Of ik dan door wil gaan tot het EK 2020 kan ik nu niet zeggen. Maar ik blijf nog wel even. Ik kan niet wachten tot ik het Oranje-shirt weer aan kan trekken."