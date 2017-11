Oudste WK-winnaar Hans Schäfer (90) overleden

Schäfer nam die 'titel' in 2015 over na het overlijden van de Uruguayaan Alcides Ghiggia. Samen met Horst Eckel (85) was Schäfer de enige nog levende speler die in 1954 wereldkampioen werd met West-Duitsland.

De West-Duitsers wonnen het WK in Zwitserland door in de finale met 3-2 van het favoriete Hongarije te winnen. Die wedstrijd wordt 'Het Wonder van Bern' genoemd. Het Hongarije van sterspeler Ferenc Puskas stond na acht minuten met 2-0 voor, maar de Duitsers trokken toch aan het langste eind.

Schäfer was aanvoerder van West-Duitsland op de WK's van 1958 en 1962. De linksbuiten speelde tussen 1948 en 1962 meer dan vijfhonderd wedstrijden voor 1.FC Köln, waarin hij meer dan driehonderd keer scoorde.

Met Köln won Schäfer de Duitse landstitel in 1962 en 1964. Dat laatste jaar was tevens de eerste editie van de Bundesliga. Schäfer speelde 39 interlands, waarin hij vijftien doelpunten maakte.

Icoon

"Onze club rouwt om het verlies van de grootste voetbalpersoonlijkheid die Keulen heeft voortgebracht. Als wereldkampioen en icoon van onze club is Hans Schäfer onsterfelijk", schrijft voorzitter Werner Spinner op de clubsite van 1.FC Köln.

Volgens vicevoorzitter en oud-international Toni Schumacher was Schäfer indertijd de beste linksbuiten van de wereld.

Schäfers vrouw Isis en zijn dochters Stefanie en Regine waren erbij toen hij dinsdagochtend zijn laatste adem uitblies.