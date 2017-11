Nederlands elftal traint met Fosu-Mensah en Sneijder in Katwijk

Fosu-Mensah had zich dinsdag eigenlijk in Zeist moeten melden bij Jong Oranje, maar werd door Advocaat overgeheveld naar het 'grote' Oranje nadat Kenny Tete was afgehaakt met een knieblessure.

Fosu-Mensah heeft één interland achter zijn naam staan. De 19-jarige verdediger van Crystal Palace debuteerde in de WK-kwalificatiewedstrijd Frankrijk-Nederland (4-0) van 31 augustus. Hij wordt in de selectie van Jong Oranje vervangen door Feyenoord-verdediger Kevin Diks.

Sneijder was een klein vraagteken, omdat hij afgelopen weekend vanwege knieklachten niet meespeelde in de wedstrijd van zijn club OGC Nice tegen Dijon.

Davy Pröpper stapte na minder dan een halfuur al van het trainingsveld. Het is nog onduidelijk of de middenvelder van Brighton & Hove Albion met een blessure kampt.

Afmeldingen

Achtvoudig international Tete (22), die een basisplaats had in de laatste interland van Oranje tegen Zweden (2-0), is zeker niet de eerste speler die zich met een blessure afmeldt voor de oefenduels met Schotland (donderdag) en Roemenië (volgende week donderdag).

Eerder haakten al de aanvallers Vincent Janssen, Jürgen Locadia en Bas Dost, verdediger Wesley Hoedt en doelman Michel Vorm af. Als vervangers van dat vijftal werden spits Luuk de Jong en keeper Sergio Padt opgeroepen.

Woensdag vliegt Oranje naar Aberdeen, waar een dag later de vriendschappelijke wedstrijd tegen Schotland wordt gespeeld.

De selectie van Oranje

Keepers: Jasper Cillessen (FC Barcelona), Sergio Padt (FC Groningen), Jeroen Zoet (PSV)

Verdedigers: Nathan Aké (Bournemouth), Virgil van Dijk (Southampton), Matthijs de Ligt (Ajax), Karim Rekik (Hertha BSC), Timothy Fosu-Mensah (Crystal Palace), Joël Veltman (Ajax)

Middenvelders: Donny van de Beek (Ajax), Daley Blind (Manchester United), Marco van Ginkel (PSV), Davy Pröpper (Brighton & Hove Albion), Wesley Sneijder (OGC Nice), Kevin Strootman (AS Roma), Tonny Vilhena (Feyenoord), Georginio Wijnaldum (Liverpool)

Aanvallers: Ryan Babel (Besiktas), Steven Berghuis (Feyenoord), Memphis Depay (Olympique Lyon), Luuk de Jong (PSV), Quincy Promes (Spartak Moskou).

