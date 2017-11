West Ham United stelt Moyes aan als nieuwe manager

West Ham maakt niet bekend voor hoe lang Moyes is vastgelegd, maar volgens diverse Engelse media gaat het om een contract tot en met het einde van het huidige seizoen.

Moyes was in het verleden onder meer manager van Everton, Manchester United, Real Sociedad en Sunderland. Bij die laatste club stapte hij afgelopen zomer op nadat de 'Black Cats' uit de Premier League gedegradeerd waren.

"Ik wil Moyes van harte welkom heten bij West Ham United", zegt voorzitter David Sullivan op de website van de club. "Dit is een unieke gebeurtenis voor mij en medevoorzitter David Gold, want voor het eerst in acht jaar hebben we tijdens het seizoen een nieuwe manager aangesteld."

"We hebben iemand nodig met ervaring, kennis van de Premier League en de spelers in de competitie. We denken dat David de juiste man is om de huidige situatie van de club te verbeteren en dat hij het beste uit de spelers kan halen."

"Moyes heeft een hoog aanzien in de voetbalwereld. Hij zal nieuwe ideeën, een goede organisatie en enthousiasme met zich meebrengen", motiveert Sullivan zijn keuze voor de gelouterde Schot.

Bij zijn laatste drie clubs heeft Moyes geen goede prestaties geleverd. Daarvoor was hij ruim tien jaar lang wel succesvol bij de tweede club van Liverpool. "In zijn tijd bij Everton heeft hij zijn kwaliteiten getoond en we denken dat West Ham het type club is waar hij dat opnieuw kan doen", aldus Sullivan.

Bilic

Bilic werd maandag na ruim twee jaar ontslagen bij West Ham. Onder de Kroaat werd de club twee seizoenen geleden zevende in de Premier League.

Een seizoen later eindigde de club op de elfde plek, maar in de huidige jaargang gaat het een stuk minder met de Londenaren. Na elf duels bezetten de 'Hammers' met negen punten de achttiende plek. Alleen Crystal Palace en Swansea City doen het nog slechter.

Meteen na het ontslag van de 49-jarige Bilic werd duidelijk dat de vijf jaar oudere Moyes de belangrijkste kandidaat was om hem op te volgen.

Moyes leidt dinsdag voor het eerst de training bij zijn nieuwe club. Zonder internationals bereidt het team zich voor op de uitwedstrijd tegen Watford op 19 november.

