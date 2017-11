Babel denkt dat hij spitspositie goed in kan vullen bij Oranje

"Ik weet wat de spitspositie vraagt dus als ik er moet spelen, zal ik het niet erg vinden", aldus Babel, die maandag bij het hotel van Oranje in Noordwijk arriveerde.

De 30-jarige Babel speelt bij zijn club Besiktas steevast vanaf de vleugel, maar stond bij andere clubs weleens in de punt. "De laatste keer dat ik de centraal stond in een systeem met drie spitsen was bij Deportivo La Coruña. Dat is ongeveer een jaar geleden. Verwacht nu dus geen hattrick van me", zegt Babel met een glimlach.

"Maar ik kan een bal vasthouden, ik kan kaatsen en ik ben beweeglijk. Mocht het nodig zijn, dan komt het goed."

Van Basten

Vorige maand tegen Wit-Rusland (1-3 winst) en Zweden (2-0 winst) had Babel een basisplaats als linksbuiten, nadat hij liefst zes jaar niet geselecteerd was voor Oranje.

"Ik ben redelijk tevreden over mijn spel in die wedstrijden, maar het blijft jammer dat we het WK niet gehaald hebben. Omdat het nu om oefenduels gaat zal het qua spanning heel anders zijn, maar natuurlijk wil ik wel gewoon winnen. Mocht hij vertrekken dan verdient Dick Advocaat ook een mooi afscheid als bondscoach."

Overigens heeft de wedstrijd volgende week tegen Roemenië een apart tintje voor Babel. Bijna dertien jaar geleden debuteerde hij namelijk uit tegen de Roemenen met een goal (0-2). Aan het treffen twee jaar later in Constanta (1-0 verlies) bewaart hij minder goede herinneringen.

"Ik was toen te laat bij de wedstrijdbespreking van Marco van Basten, die destijds bondscoach was. Hij haalde me daarom uit de basis. Het was maar vijf minuten, maar het zal me nu niet weer gebeuren."