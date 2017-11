Berghuis: 'Misschien goed om even weg te zijn bij Feyenoord'

"Vorig seizoen was het anders. Dan wilde je met Feyenoord in een flow blijven. Nu is het juist lekker om even in een nieuwe omgeving te zijn", aldus Berghuis bij aankomst bij het hotel van Oranje.

De 25-jarige aanvaller vormt met Tonny Vilhena de Feyenoord-afvaardiging in de selectie van bondscoach Dick Advocaat, terwijl andere spelers van de Rotterdamse club zijn opgeroepen voor Jong Oranje of voor andere nationale elftallen.

"Hopelijk kunnen al die jongens even de gedachten verzetten, want het is niet de leukste fase waar we in zitten", erkent Berghuis. "Hopelijk komt iedereen met een redelijk gevoel terug en kunnen we over twee weken tegen VVV-Venlo eindelijk weer eens een overwinning boeken."

Zondag was Feyenoord in de slotfase van de wedstrijd tegen ADO Den Haag (2-2) ook al dicht bij de eerste zege in ruim een maand, maar Berghuis zelf had het vizier niet op scherp. "De kansen spookten nog wel even door mijn hoofd gister en vandaag. Ik werd er niet blij van. Maar goed, nu bij Oranje wil ik het achter met laten en ga ik voor mijn kans."

Robben

Het is voor het eerst sinds afgelopen zomer dat Berghuis weer is opgeroepen voor Oranje, dat zich opmaakt voor de uitwedstrijden tegen Schotland (9 juni) en Roemenië (14 juni). "Ik had gehoopt dat ik er eerder weer bij zou zitten, maar ik ben bovenal blij dat ik hier nu weer ben."

"Hopelijk kan ik minuten maken. Ik heb er zin in, ook al zijn het maar oefenwedstrijden. En ik denk dat dat bij de andere jongens ook zo is."

De interlands in Aberdeen en Boekarest worden de eerste wedstrijden van Oranje sinds het afscheid van Arjen Robben. Voor Berghuis lijkt er door de afwezigheid van de ervaren rechtsbuiten meer kans op speeltijd.

"Ik kan die positie ook invullen, dat klopt. Ik ben er klaar voor, maar een nieuwe Arjen Robben zal er helaas misschien nooit komen. Ik ga mijn best doen en dan zie ik het wel."