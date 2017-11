'Partijdige' chef video-arbitrage Duitsland uit functie gezet

Via onder meer Bild kwam afgelopen weekend naar buiten dat Krug 'zijn' Schalke 04 zou hebben bevoordeeld. De 61-jarige oud-scheidsrechter is geboren in Gelsenkirchen.

Op aanraden van Krug zou Schalke in het duel met Wolfsburg (1-1) een strafschop hebben gekregen, meldde Bild. Krug ontkent echter de club te hebben voorgetrokken. "Als chef heb ik geen invloed op de beslissingen van de video-arbiter."

Om alle schijn van partijdigheid tegen te gaan heeft de DFB besloten om Krug een andere functie te geven en hem te vervangen door Lutz Michael Fröhlich.

De man die in 1998 nog de finale van de Champions League floot en actief was op het WK 1994 en EK 1996 gaat zich buigen over analyses en blijft contactpersoon met spelregelcommissie IFAB.

Ondanks alle consternatie blijft DFB-voorzitter Reinhard Grindel een groot voorstander van de video-arbiter. "Ik geloof nog steeds in het project. Als iedereen zich aan zijn taken houdt, weet ik zeker dat dit een goede invloed op het spel heeft."