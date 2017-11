Technisch directeur Emenalo dient na tien jaar ontslag in bij Chelsea

Volgens diverse media kon Emenalo op Stamford Bridge niet door één deur met manager Antonio Conte. Dat zou onder meer komen doordat Chelsea er afgelopen zomer niet in slaagde om op de transfermarkt aan het wensenlijstje van Conte te voldoen.

Emenalo was sinds 2007 in dienst bij Chelsea en werd in 2011 aangesteld als technisch directeur. In die functie hield de vertrouweling van eigenaar Roman Abramovich zich, naast het transferbeleid, ook bezig met de scouting en de jeugdopleiding.

"Dit is een bijzonder lastige beslissing, maar wel de juiste keuze voor mezelf, mijn familie en de club", aldus Emenalo op de site van Chelsea. "Ik had de privilege om met de meest getalenteerde mensen in de sportwereld te werken en ben trots op alle prijzen die we hebben gewonnen."

Conte

Onder het bewind van Emenalo veroverde Chelsea onder meer drie landstitels (2010, 2015 en 2017). De 'Blues' wonnen bovendien een keer de Champions League (2012) en de Europa League (2013).

Hoewel Emenalo lijkt te vertrekken vanwege een conflict met Conte, heeft de Italiaanse coach alleen maar lovende woorden over voor de directeur. "Ik wil hem bedanken voor al zijn steun en adviezen sinds ik bij Chelsea werk. Ik genoot van onze samenwerking en wens hem al het goeds voor de toekomst."

Chelsea staat momenteel op de vierde plek in de Premier League, met negen punten achterstand op koploper Manchester City.

