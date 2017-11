Vakbond verwacht wijzigingen in transfersysteem na FIFA-deal

De FIFPro heeft overeenstemming bereikt met de FIFA om het transfersysteem uitgebreid te onderzoeken. Daartoe wordt een speciale commissie in het leven geroepen waar ook de overkoepelende organisatie van Europese clubs en de organisatie van clubcompetities zitting in zullen nemen.

De FIFPro ziet door het maandag in ZĆ¼rich ondertekende akkoord af van het plan het transfersysteem juridisch aan te vechten bij de Europese Commissie. De organisatie diende in 2015 een klacht in bij de Europese Commissie, waarin het onder meer zei dat het transfersysteem onrechtvaardig en illegaal was.

De zorgen van de mondiale vakbond zijn desondanks nog steeds groot. Vooral dat nog slechts een handvol clubs internationaal de dienst lijkt uit te maken stoort de FIFPro.

"De rijkste clubs behandelen hun spelers heel goed, maar er zijn ook tal van competities waarin de rechten van de spelers doorlopend worden genegeerd", zegt president Philippe Piat van de organisatie. "Er is sprake van grote ongelijkheid."

Hij verwacht dat het overleg van de komende tijd zal leiden tot de grootste veranderingen op transfergebied in de laatste vijftien jaar.

Gezondheid

Volgens de FIFPro moeten veel zaken worden aangepakt. De gesprekken zullen gaan over gelimiteerde transfersommen, het aan banden leggen van de macht van de grotere clubs, de rol van de makelaars, de periodes waarin transfers mogelijk zijnĀ en de grootte van de selecties.

Spelers die niet op tijd worden betaald zouden straks in de gelegenheid zijn sneller te vertrekken. Nu kan een club die in gebreke blijft een transfer lange tijd rekken. Deze maatregel gaat waarschijnlijk al op korte termijn in.

Ook de gezondheid en veiligheid van spelers is een belangrijk onderwerp. Door de omvang van de internationale wedstrijdkalender krijgen topvoetballers nauwelijks nog de kans uit te rusten dan wel te herstellen van blessures.