Luuk de Jong bij Oranje door afmeldingen Dost en Locadia

Dost liep zondag een hamstringblessure op in de competitiewedstrijd van zijn club Sporting Lissabon tegen Sporting Braga (2-2). Locadia heeft te veel last van zijn enkel.

De 23-jarige spits van PSV kwam zondag wel gewoon in actie in de thuiswedstrijd tegen FC Twente (4-3 zege). Hij tekende in dat duel voor de openingstreffer, maar kreeg ook opnieuw last van zijn enkel.

De gedeeld topscorer in de Eredivisie had zijn debuut kunnen maken voor het Nederlands elftal. "Dit is een flinke teleurstelling, want er lagen mogelijkheden voor me. Ik voel me goed en er zijn ook wat anderen geblesseerd. Helaas ben ik dat nu ook", aldus Locadia op de site van PSV.

De Jong

Zondag had ook Vincent Janssen zich al met knieproblemen afgemeld voor Oranje. Aangezien nu ook spitsen Dost en Locadia afhaken, meldt De Jong zich maandag in Noordwijk.

De dertienvoudig Oranje-international, die zondag tegen FC Twente zijn eerste doelpunt in 1132 minuten maakte, speelde op 25 maart in de met 2-0 verloren WK-kwalificatiewedstrijd tegen Bulgarije zijn laatste interland. De selectie van Oranje bestaat nu uit 22 spelers.

Het Nederlands elftal speelt donderdag in Aberdeen tegen Schotland. Op dinsdag 14 november staat in Boekarest het oefenduel met Roemenië op het programma voor de ploeg van bondscoach Dick Advocaat.

De selectie van Oranje

Keepers: Jasper Cillessen (FC Barcelona), Sergio Padt (FC Groningen), Jeroen Zoet (PSV)

Verdedigers: Nathan Aké (Bournemouth), Virgil van Dijk (Southampton), Matthijs de Ligt (Ajax), Karim Rekik (Hertha BSC), Kenny Tete (Olympique Lyon), Joël Veltman (Ajax)

Middenvelders: Donny van de Beek (Ajax), Daley Blind (Manchester United), Marco van Ginkel (PSV), Davy Pröpper (Brighton & Hove Albion), Wesley Sneijder (OGC Nice), Kevin Strootman (AS Roma), Tonny Vilhena (Feyenoord), Georginio Wijnaldum (Liverpool)

Aanvallers: Ryan Babel (Besiktas), Steven Berghuis (Feyenoord), Memphis Depay (Olympique Lyon), Luuk de Jong), Quincy Promes (Spartak Moskou).