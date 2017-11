West Ham United ontslaat manager Bilic na ruim twee jaar

"De voorzitter en het bestuur van West Ham United willen Slaven en zijn staf bedanken voor zijn werk in de afgelopen 2,5 jaar, maar we geloven dat een verandering nu noodzakelijk is om de club zijn ambities te laten verwezenlijken", schrijft de huidige nummer achttien van Premier League op de site van de club.

Bilic is al de vierde manager die dit seizoen ontslagen is in de hoogste Engelse divisie. Frank de Boer moest al snel weg bij Crystal Palace, Everton nam afscheid van Ronald Koeman en Craig Shakespeare kreeg zijn congé bij Leicester City.

Bilic had de ambitieuze ploeg uit Londen sinds juni 2015 onder zijn hoede en eindigde in zijn eerste seizoen knap als zevende in de Premier League. Dit seizoen heeft West Ham slechts negen punten na elf duels. De ploeg verloor zaterdag thuis pijnlijk met 1-4 van Liverpool.

Bilic was eerder trainer van Hajduk Split, Lokomotiv Moskou, Besiktas en de nationale ploeg van Kroatië.

Geen wrok

Bilic zei in een eerste reactie bij Sky Sports dat hij West Ham United niks kwalijk neemt. "Ik ben verdrietig en teleurgesteld, maar niet in de club", zei hij, terwijl hij voor het laatst wegreed bij het trainingscomplex. "Ik verwachtte wel een beetje dat ik ontslagen zou worden. Ik koester geen wrok."

"We zijn dit cruciale seizoen niet goed begonnen. We hoopten een stap voorwaarts te kunnen maken ten opzichte van vorig seizoen, maar dat is niet gelukt. En dan krijgt de manager de rekening gepresenteerd, zoals dat bij vele clubs in de Premier League en Europa gebeurt."

"De fans hebben me altijd gesteund, en die herinneringen zal ik nooit vergeten."

Moyes

David Moyes, voormalig manager van onder meer Everton en Manchester United, is volgens Engelse media de belangrijkste kandidaat om Bilic op te volgen. De Schot toonde afgelopen weekeinde al interesse in de functie. "Er is geen vacature bij West Ham maar ik zou zeker interesse hebben'', verklaarde hij.

West Ham schrijft maandag in zijn verklaring dat de club snel duidelijkheid denkt te kunnen geven over de opvolger van Bilic. "We zijn druk bezig met een nieuwe manager en hopen die binnen enkele dagen te presenteren."

