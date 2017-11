Belgische hekkensluiter Eupen strikt Makélélé als trainer

Makélélé komt over van Swansea City, waar hij sinds januari dit jaar de rechterhand was van manager Paul Clement. De 72-voudig international van Frankrijk fungeerde tussen 2012 en 2014 ook al als assistent bij Paris Saint-Germain.

In 2014 begon Makélélé bij SC Bastia aan zijn eerste klus als hoofdtrainer, maar daar werd hij al na zes maanden ontslagen vanwege de tegenvallende resultaten.

Bij Eupen is Makélélé de opvolger van Jordi Condom, die in zijn eerste veertien wedstrijden slechts tien punten verzamelde. Eupen is daardoor hekkensluiter op het hoogste Belgische niveau. Kortrijk en KV Mechelen hebben een punt meer.

Makélélé, die in zijn spelersloopbaan onder meer uitkwam voor Real Madrid, Chelsea en Paris Saint-Germain, leidt dinsdag zijn eerste training als coach van Eupen.

Andere functie

Eupen bood Condom, die sinds 2012 aan de club verbonden was en vanaf 2015 als hoofdtrainer, een andere functie aan maar daar bedankte de Spanjaard voor.

"Onze deur zal altijd voor Jordi en zijn familie openstaan", meldt de club, die stelt dat Makélélé "vechtlust en tegelijkertijd fairplay" belichaamt: "We zijn ervan overtuigd dat Claude met zijn persoonlijkheid, ervaring en motivatie ons team zeker zal helpen om de komende tweeënhalf jaar onze doelen te bereiken.''

Condom is al de zevende trainer in de Jupiler Pro League die dit seizoen is ontslagen.

