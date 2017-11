Siem de Jong baalt dat Ajax al veel toegeeft op PSV

De middenvelder, die voor het eerst dit seizoen in de basis stond bij de Amsterdammers, kwam met zijn ploeg zwak voor de dag en verloor in de slotfase door een doelpunt van Zakaria Labyad.

"Utrecht deed het slim. Ze hielden veel mensen achterin en wij creëerden te weinig kansen. In de eindfase waren we steeds net niet goed genoeg", zegt De Jong in gesprek met NUsport.

"We kwamen er niet doorheen en hadden besluitvaardiger moeten zijn. De ruimte lag aan de zijkanten, maar uiteindelijk vielen we te veel door het midden aan. We hadden de druk op PSV moeten opvoeren."

De Eindhovense club won later zondag ternauwernood van FC Twente (4-3), waardoor het gat met achtervolgers Ajax en PEC Zwolle na elf speelrondes al acht punten is.

Moeilijker

De Jong, die tegen FC Utrecht de voorkeur kreeg boven Donny van de Beek in de basis bij Ajax, werd ongeveer een kwartier voor tijd naar de kant gehaald en merkt dat hij fysiek nog een stapje moet maken.

"Aan het einde werd het moeilijker voor me in een wedstrijd die aardig op en neer ging", zegt hij. "Ik voel me goed, al heb ik nog niet veel hele wedstrijden in de benen. Daar werk ik naartoe."

De voormalig speler van Newcastle United krijgt zaterdag ondanks de interlandbreak waarschijnlijk weer speelminuten, want dan oefent Ajax tegen Borussia Mönchengladbach. Het liefst zou hij eigenlijk direct weer een competitieduel spelen.

"Dan zouden we het verlies tegen Utrecht direct kunnen goedmaken. Aan de andere kant is het misschien goed om de 'koppies' leeg te maken en voor de jongens die interlands spelen om even in een andere omgeving te zijn."

De Jong en Ajax krijgen op zaterdag 18 november de kans om zich te herstellen van de nederlaag tegen FC Utrecht. De ploeg van trainer Marcel Keizer gaat dan op bezoek bij nummer zestien NAC Breda.

