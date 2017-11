Daphne Koster nieuwe manager vrouwenvoetbal bij Ajax

"Ik heb de afgelopen vijf jaar met veel plezier bij Ajax gespeeld en wilde graag verbonden blijven aan de club", zegt Koster, die afgelopen zomer na vijf seizoenen bij Ajax stopte als speelster, maandag op de site van de Amsterdammers.

"De club heeft mij afgelopen zomer de mogelijkheid gegeven op verschillende afdelingen mee te gaan lopen en het is heel mooi dat dit nu op mijn pad komt."

Marc Overmars, directeur spelersbeleid bij Ajax, is blij dat Koster zich over het vrouwenvoetbal van de Amsterdammers gaat ontfermen.

"Daphne is wat ons betreft de ideale kandidaat om het vrouwenvoetbal van Ajax onder haar hoede te nemen. De sport is zich enorm aan het ontwikkelen en wij als club willen daarin meegroeien."

Ajax nam vorige week afscheid van Molenaar. "Na vijf jaar vinden wij het tijd voor een frisse wind en een nieuw gezicht om een vervolg te geven aan het werk van Marleen'', motiveerde Overmars haar vertrek.

Succesvol

Koster was als speelster zeer succesvol in het vrouwenvoetbal. Zo werd de Haagse zeven keer kampioen in Nederland en won ze vijf keer de KNVB-beker. Ook in het Nederlands elftal liet ze zich gelden. Na haar debuut in 1997 kwam ze tot 139 interlands voor Oranje.

Tussen 2008 tot en met 2014 was ze daarnaast actief als talentcoördinator en promotor van het vrouwenvoetbal bij de KNVB. Op 24 oktober van dit jaar werd Koster benoemd tot bondsridder door de voetbalbond.